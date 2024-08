Diamantová liga - míting v Chorzówe: Chorzów priniesol svetové rekordy Duplantisa a Ingebrigtsena

Podujatie atletickej Diamantovej ligy v poľskom Chorzówe prinieslo hneď dva svetové rekordy. O prvý sa postaral v behu na 3000 m nórsky bežec Jakob Ingebrigtsen, ktorý časom 7:17,55 min prekonal takmer 28 rokov starý najlepší čas histórie. V závere programu sa blysol žrdkársky fenomén Armand Duplantis. Dvadsaťštyriročný Švéd opäť vylepšil svetový rekord, ktorého hodnotu stanovil na 626 cm, čo je o centimeter viac, ako skočil pred necelými troma týždňami na OH v Paríži.





Ingebrigtsen pokoril takmer 28 rokov starý rekord 7:20,67 min, ktorý držal Keňan Daniel Komen od 1. septembra 1996. Dvadsaťtriročný Nór vylepšil najlepší čas histórie o takmer tri sekundy. "Je to výnimočný pocit. Dúfal som, že budem atakovať svetový rekord, ale na základe tréningu nikdy nemôžem presne predpovedať, akého času som schopný. Nevedel som si predstaviť, že dokážem zabehnúť čas na úrovni 7:17 min.," citovala Ingebrigtsena agentúra Reuters.Duplantis prekonal latku vo výške 626 cm na druhý pokus, pričom na predošlý rekord potreboval v Paríži tri. Vtedy posunul najlepší výkon olympijskej histórie o priepastných 22 cm. "Mondo" skočil v Chorzowe na prvý pokus 562, 592 aj 600 cm. Svoju neuveriteľnú výkonnosť potvrdil skokom, pri ktorom sa síce latka mierne zatriasla, no nič to nezmenilo na tom, že suverén disciplíny vylepšil rekord už tretíkrát v tomto roku. Celkovo to bol jeho 10. najlepší výkon histórie od svojho prvého zápisu 617 cm pred štyrmi rokmi v Toruni. "Je to zvláštny a neprirodzený pocit, keď sa mi dostáva toľko lásky a podpory od divákov, keď súťažím. Vidím to najmä v Poľsku. Energia na tomto štadióne je z roka na rok lepšia. Môj prvý svetový rekord tiež padol v Poľsku, takže mám odtiaľto skvelé spomienky," uviedol Duplantis.Rekord mítingu zabehla v disciplíne 400 m prekážky Femke Bolová. Dvadsaťštyriročná Holanďanka bola pri neúčasti olympijskej šampiónky Sydney McLaughlinovej Levronej favoritkou na zlato, čo potvrdila časom 52,13 s. Na hladkej štvorstovke sa radovala z triumfu Marileidy Paulinová z Dominikánskej republiky, ktorá po zlate z OH zaznamenala aj rekord mítingu 48,66. Rovnaký zápis zaznamenali aj Karsten Warholm v 400 m prek., ktorý triumfoval v čase 46,95 a Kanaďan Marco Arop v behu na 800 m (1:41,86 min). Najlepší čas mítingu padol aj v mužskej dvojstovke. Postaral sa o neho zlatý medailista z Paríža Letsile Tebogo časom 19,83. Stovku vyhral Američan Fred Kerley v rekorde mítingu 9,87 s. Po fotofiniši odsunul o stotinu na druhú priečku Keňana Ferdinanda Omanyalu, dve stotiny chýbali na zlato Ackeemovi Blakeovi z Jamajky, ktorý si vylepšil osobné maximum. Medzi ženami triumfovala v stovke Jamajčanka Tia Claytonová s časom 10,83.Na podujatí sa zúčastnili aj dve slovenské reprezentantky. Slovenský rekord v behu na 1000 m vylepšila časom 2:36,42 min Gabriela Gajanová, ktorá obsadila siedmu priečku. Premiéra v prestížnom seriáli nevyšla Viktórii Forsterovej, ktorá skončila už v úvodnom rozbehu na 100 m prek., keď s časom 13,26 finišovala na poslednej ôsmej pozícii.

Diamantová liga - míting v Chorzówe



Muži



100 m: 1. Fred Kerley (USA) 9,87 s - rekord mítingu, 2. Ferdinand Omanyala (Keň.) 9,88, 3. Ackeem Blake (Jam.) 9,89



110 m prek.: 1. Grant Holloway (USA) 13,04, 2. Rasheed Broadbell (Jam) 13,05, 3. Daniel Roberts (USA) 13,24



200 m: 1. Letsile Tebogo (Botsw.) 19,83 - rekord mítingu, 2. Alexander Ogando (Dom. rep.) 19,86, 3. Kenneth Bednarek (USA) 20,00



400 m prek.: 1. Karsten Warholm (Nór.) 46,95 - rekord mítingu, 2. Clement Ducos (Fr.) 47,42, 3. Abderrahman Samba (Kat.) 47,69



800 m: 1. Marco Arop (Kan.) 1:41,86 min - rekord mítingu, 2. Emmanuel Wanyonyi (Keňa) 1:43,23, 3. Bryce Hoppel (USA) 1:43,32



3000 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 7:17,55 min - svetový rekord, 2. Berihu Aregawi 7:21,28, 3. Yomif Kejelcha (obaja Etióp.) 7:28,44



3000 m steeplechase: 1. Soufiane El Bakkali (Mar.) 8:04,29 min, 2. Amos Serem (Keňa) 8:04,29, 3. Samuel Firewu (Etióp.) 8:04,34



výška: 1. Gianmarco Tamberi (Tal.) 231 cm, 2. Romaine Beckford (Jam.) 229, 3. Oleh Doroščuk (Ukr.) 229



žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 626 cm - svetový rekord, 2. Sam Kendricks (USA) 600, 3. Emmanouil Karalis (Gréc.) 600







Ženy



100 m: 1. Tia Claytonová (Jam.) 10,83 s, 2. Marie-Josee Louová-Smithová (P. Slon.) 10,83, 3. Tamari Davisová (USA) 10,84



100 m prek.: 1. Ackera Nugentová (Jam.) 12,29, 2. Grace Starková (USA) 12,37, 3. Danielle Williamsová (Jam.) 12,38, Viktória FORSTEROVÁ (SR) nepostúpila do finále



400 m: 1. Marileidy Paulinová (Dom. rep.) 48,66 - rekord mítingu, 2. Salwa Eid Naserová (Bahr.) 49,23, 3. Natalia Kaczmareková (Poľ.) 49,95



400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 52,13 - rekord mítingu, 2. Anna Cockrellová (USA) 52,88, 3. Rushell Claytonová (Jam.) 53,11



1000 m: 1. Nelly Chepchirchirová (Keňa) 2:31,24 min - svetový výkon roka a rekord mítingu, 2. Jemma Reekieová (V. Brit.) 2:32,56, 3. Mary Moraaová (Keňa) 2:33,43,... 7. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 2:36,42 - národný rekord



1500 m: 1. Diribe Weltejiová 3:57,08 min, 2. Freweyni Hailuová (obe Etióp.) 3:57,88, 3. Georgia Bellová (V. Brit.) 3:58,11



trojskok: 1. Shanieka Rickettsová (Jam.) 14,50 m, 2. Leyanis Perezová Hernandezová (Kuba) 14,42, 3. Dariya Derkachová (Tal.) 14,02



oštep: 1. Adriana Vilagosová (Srb.) 65,60 m, 2. Jo-Ane van Dyková (JAR) 62,81, 3. Nikola Ogrodníková (ČR) 61,84