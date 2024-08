Pospíšilovci konečne spolu v jednom tíme: Nevieme sa dočkať

Šancu zahrať si spoločne v jednom tíme mali bratia Pospíšilovci už pred májovými MS v Ostrave, ale tú napokon zmarilo rozhodnutie trénera Craiga Ramsayho. Obaja hokejisti sa však dočkajú na finálovom kvalifikačnom turnaji o účasť na ZOH 2026 (od 29. augusta do 1. septembra). Po prvý raz si spoločne oblečú reprezentačný dres a na túto udalosť sa veľmi tešia.



Kristián Pospíšil bol v národnom tíme naposledy na majstrovstvách sveta v roku 2022, kde v zápase s Kazachstanom dvakrát fauloval a odvtedy už nedostal dôveru trénerov. Pred prípravou na tohtoročný šampionát o ňom tréner Ramsay vyhlásil, že s ním mal v minulosti problémy a preto s ním do Ostravy nepočíta. No napokon prekvapivo figuruje v nominácii Slovenska na nadchádzajúci turnaj v Bratislave. "Ja som komunikoval s Craigom ešte pred MS po tom, keď sa vyjadril k mojej osobe. Vydiskutovali sme si to, bola to príjemná a priateľská debata. Vážim si, že tam neboli negatívne emócie. Poučil som sa. Viem, že sa mi médiá dokážu dostať do hlavy. Som starší, rozumnejší. Ale hokejista som stále ten istý, nezmením sa len tak. A som tu práve aj pre to, aký som hokejista. Mám ponaučenie, teraz chcem pomôcť tímu," uviedol 28-ročný krídelník.



Nie prekvapivo, ale logicky je naopak v tíme jeho mladší brat Martin. Na uplynulom šampionáte nazbieral v siedmich dueloch sedem bodov za tri góly a štyri asistencie. V poslednom zápase v skupine sa však zranil a chýbal tak vo štvrťfinále proti Kanade (3:6). "S bratom sme hrávali väčšinou proti sebe, teraz budeme hrať po prvý raz spolu a o to lepšie, že za reprezentáciu. Veľmi sa na to teším a užijem si to," uviedol 24-ročný útočník.

Starší Kristián nevedel, či dostanú možnosť zahrať si v jednom útoku, no ak by sa tak tréneri rozhodli, rýchlonohý krídelník ponúkol svoj pohľad na to, ako by mohla ich spolupráca vyzerať: "Ja som naozaj nadšený a teším sa na to. Každý vie, že to bol náš sen zahrať si spolu. Naše cesty sa doteraz rozchádzali, každý hral inde, teraz máme šancu v reprezentácii. Chceme priniesť emócie, tvrdú hru, aby sa proti nám hralo ťažko. Ale chceme hrať čo najviac s pukom a už sa neviem dočkať."



Obaja bratia prešli v mládežníckych kategóriách akadémiou Red Bullu Salzburg, dobre tak poznajú rakúsky hokej. Rakúšania budú prvý súper Slovenska na turnaji v Bratislave (štvrtok 29. augusta 18.00). "S bratom poznám veľmi dobre ich náturu, keďže sme tam tri roky žili. My sa musíme sa sústrediť na našu hru. Náš tím má veľkú kvalitu a osobnosti. Musíme dať zo seba všetko a potešiť divákov," uviedol starší zo súrodeneckej dvojice.

Pospíšilovci však nedávno zaujali slovenskú hokejovú verejnosť aj spoločným vyhlásením, keď vyjadrili neochotu hrať v tíme s hráčmi z KHL. V kádri trénera Ramsayho sú na bratislavský turnaj z ruskej ligy obrancovia Martin Gernát, Mário Grman a útočník Adam Liška. Bratia napokon na sociálnej sieti po zverejnení nominácie zverejnili spoločné vyjadrenie a potvrdili štart v kvalifikácii. "Bolo to ťažké rozhodovanie. Netrvalo to desať minút. Mali sme veľa telefonátov, riešili sme to s ľuďmi, ktorí sú pri nás od malička. Verím, že to nebudeme ľutovať, ideme hrať spolu za Slovensko. Tá téma v kabíne určite padne, poznáme sa dlho. Každý máme na to svoj názor, ale nemyslím si, že budú nejaké nepokoje," povedal K. Pospíšil.



Mladší Martin dodal: "Nebolo to ľahké. Na jednej strane ideme bojovať o ZOH, na druhej je tu situácia, kde sú dva štáty vo vojne. Tu sú zásady prednejšie. Nesklopil som uši, stojím si za tým, čo som povedal, ale potrebujeme vybojovať miesto na ZOH, to je teraz prvoradé. Ja proti tým chalanom nemám nič, ide len o celkový pohľad na tú situáciu. Ale ideme bojovať jeden za druhého a tie veci pôjdu teraz bokom."

