DIAMANTOVÁ LIGA: V závere sa zrodila senzácia, Perkovičová prehrala

disk: 1. Yaimé Pérezová (Kuba) 65,00, 2. Andressa de Moraisová (Braz.) 64,65, 3. Sandra Perkovičová (Chorv.) 64,31

Brusel 31. augusta (TASR) - Siedmy triumf v hode diskom nepretržite od roku 2012 si na svoje konto nepripísala vo finálovom vyvrcholení Diamantovej ligy v Bruseli Chorvátka Sandra Perkovičová.Dvojnásobná olympijská šampiónka, dvakrát zlatá na MS a päťkrát na ME vždy na mítingoch DL v tejto sezóne triumfovala pred kubánskym duom Pérezová a Caballerová, teraz jej však 43. DL-víťazstvo v kariére úplne nečakane uniklo. Skončila až tretia priemerným pokusom 64,31, keď ju v záverečnej sérii predstihla nielen Brazílčanka de Moraisová so 64,65, ale aj víťazná Kubánka Pérezová so 65,00, Caballerová obsadila až 8. miesto (56,37).Vo finále v Bruseli, tak ako deň predtým v Zürichu, si každý víťaz disciplíny vyslúžil 50-tisíc dolárov, diamantovú trofej a zelenú kartu na MS. Na 42. ročníku Memoriálu Van Dammeho štartovalo v Bruseli 12 olympijských šampiónov a 28 majstrov sveta. Štadión kráľa Baudouina bol svedkom 15 disciplín DL a v nich sa zrodilo viacero pozoruhodných výkonov i nečakaných prekvapení, ako pri ženskom disku na účet Perkovičovej.