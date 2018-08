Mourinho reaguje na kritiku citátmi filozofa Hegela

Tréner Manchesteru United Jose Mourinho, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 31. augusta (TASR) - Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho použil v piatok citáty slávneho nemeckého filozofa, aby pripomenul, že je stále "pán jedinečný."Kormidelník Manchesteru United sa po dvoch prehrách v Premier League za sebou, ktoré navyše prišli po zlých výsledkoch v príprave, dostal pod paľbu kritiky. Médiá mu pripomínajú, že v lete sa tím vôbec neposilnil.odpovedal Mourinho podľa agentúry AP na otázku, či sa bude cítiť ako veľký tréner aj keď s Manchesterom nezíska v tejto sezóne žiadnu trofej.Kontroverzný tréner si potom pomohol citátom nemeckého filozofa Georga Wilhelma Friedricha Hegela. "Čítali ste niekedy myšlienky filozofov?" spýtal sa zástupcov médií a pokračoval:povedal Mourinho, čím mieril na všetky svoje úspechy, ktoré dosiahol. Dvakrát vyhral Ligu majstrov, s FC Porto a Interom Miláno a získal osem ligových titulov v Portugalsku, Anglicku, Taliansku a Španielsku.Muž, ktorý sám seba označil za "special one", teda "pán výnimočný" prišiel do Anglicka prvýkrát v roku 2004, keď sa stal trénerom Chelsea. Potom viedol Inter Miláno, Real Madrid a v roku 2015 sa do londýnskeho klubu vrátil. ManU vedie od roku 2016 a v minulej sezóne ho doviedol na druhé miesto v Premier League, na mestského rivala City však stratil jeho tím 19 bodov.dodal Mourinho.Manchester prehral v Brightone 2:3 a v poslednom zápase podľahol doma Tottenhamu 0:3. Pre Mourinha to bola najkrutejšia domáca prehra v jeho trénerskej kariére. Cez víkend sa "červení diabli" predstavia na pôde Burnley.