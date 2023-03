Dianie okolo Klusa nie je dobrou vizitkou pre Slovensko, skonštatoval Šimečka (video)

Audítorský dvor

Schválenie nominácie

28.3.2023 (SITA.sk) - Dianie okolo nominácie kandidáta SR Martina Klusa za člena Európskeho dvora audítorov nie je dobrou vizitkou pre Slovensko.Skonštatoval to podpredseda Európskeho parlamentu a zároveň predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka v utorok na tlačovej besede.Ako uviedol, mrzí ho, že sa tu podsúvala interpretácia, že predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík dokázal zmanipulovať okolo 20 poslancov výboru, ktorý odporúča budúcich členov audítorského dvora.„To sa mi nezdá férové, pretože viem, že tak to nefunguje. Ak by sme nominovali človeka, ktorý je odborne spôsobilý a presvedčí poslancov z výboru, tak by tie hlasy získal. Vrhalo to veľmi zlé svetlo na to, ako funguje Európsky parlament,“ zhodnotil Šimečka.Zásadnou chybou podľa neho bolo to, že išlo o politickú nomináciu. „Na tak dôležité inštitúcie, ako je Európsky dvor audítorov, by sme mali menovať ľudí po výberovom konaní, ktorí sú špičkou vo svojom obore a nemali by to byť politické nominácie,“ zdôraznil Šimečka.Pokladá za správne rozhodnutie, že vláda po neúspešnom vypočutí Klusa zrušila jeho nomináciu a nominuje niekoho iného. Verí, že to bude odborník na audit a proces výberu bude transparentný.Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho dvora audítorov koncom januára tohto roka.V návrhu sa písalo, že spĺňa požiadavku nezávislej a osobitne kvalifikovanej osobnosti vzhľadom na jeho skúsenosti zo zastávania vysokých štátnych funkcií, konkrétne z jeho pôsobenia ako štátneho tajomníka na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu 22. marca neodporučil kandidatúru Klusa. Proti hlasovalo 20 členov výboru, pričom nikto nehlasoval za a traja sa hlasovania zdržali.Klus sa následne vyjadril, že dostal informácie o tom, ako sa predseda SaS Richard Sulík intenzívne pokúšal, aby jeho kandidatúra dopadla negatívne. Na sociálnej sieti sa o Sulíkovi vyjadril, že je to „zákerný klamár a udavač.“ Klus bol v minulosti členom strany SaS, vystúpil z nej minulý rok.