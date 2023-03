Hlas-SD plánuje robiť pri septembrových voľbách paralelné sčítavanie hlasov, aby nedošlo k chybe (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.3.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD má v pláne robiť pri septembrových predčasných voľbách paralelné sčítavanie hlasov. Predseda strany Peter Pellegrini to uviedol na tlačovej besede.Z každého volebného okrsku plánujú zozbierať údaje od ich zástupcu. Okresy by mali sčítať svoje výsledky a poslať ich na kraje, a tie by ich po sčítaní mali poslať na centrálu. Cieľom by malo byť uistiť sa, že pri sčítaní nedošlo k nejakej chybe.