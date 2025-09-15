Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

15. septembra 2025

Diela Majstra Pavla z Levoče sa nezachovali len na Spiši, ale aj v Šariši. Priblíži ich prednáška


Diela významného neskorogotického sochára Majstra Pavla z Levoče, ktoré sa zachovali v historickom regióne Šariš, susediacom so Spišom, priblíži prednáška v priestoroch historickej Radnice v Levoči. Ide o ...



vz5_5638 676x429 15.9.2025 (SITA.sk) - Diela významného neskorogotického sochára Majstra Pavla z Levoče, ktoré sa zachovali v historickom regióne Šariš, susediacom so Spišom, priblíži prednáška v priestoroch historickej Radnice v Levoči. Ide o súčasť cyklu Pohľadov do minulosti, v ktorých po letnej prestávke pokračuje Spišské múzeum v Levoči.


Ako ďalej informoval tamojší vedúci oddelenia odborných činností Jozef Kušnír, podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. septembra so začiatkom o 16:00, určené je pre širokú verejnosť.

Majstra Pavla preslávil oltár


Väčšina verejnosti si spája Majstra Pavla najmä s jeho najznámejším dielom, hlavným oltárom Baziliky sv. Jakuba v Levoči. Menej známe je, že významná časť jeho umeleckej tvorby sa zachovala aj v susednom historickom regióne Šariš.

„Po Spiši druhú najpočetnejšiu skupinu diel Majstra Pavla z Levoče nachádzame na Šariši, a to nielen Prešove, Sabinove a Bardejove, teda v politicky a ekonomicky spriaznených mestách Pentapolitany, ale i v zemepanských mestečkách a vo vidieckych kostoloch. Ide o súbor natoľko početných a hodnotných diel, že sa objavili teórie o existencii špeciálnej šarišskej dielne Majstra Pavla realizujúcej objednávky pre miestnu klientelu priamo na Šariši,“ uviedol umelecký historik múzea Jozef Ridilla.

Prednáška s vizuálnymi ukážkami


Dielam Majstra Pavla z Levoče sa venuje dlhodobo. V prednáške sa zameria na dôvody, ktoré stáli za rozšírením majstrovej tvorby do Šarišskej župy. Vysvetlí, čím sú tieto diela špecifické a akú úlohu v ich vzniku zohrala Pavlova dielňa. Súčasťou prednášky budú aj vizuálne ukážky z neho najvýznamnejších diel.

Kušnír pripomenul, že Majster Pavol je najvýznamnejšou osobnosťou neskorogotického umenia na Slovensku. „Hoci je známy predovšetkým svojím dielom v Levoči, jeho umelecký odkaz siaha aj do iných častí Spiša, vo veľkej miere aj do Šariša a ďalších historických žúp. Práve v Šariši sa dodnes nachádzajú pozoruhodné ukážky jeho práce či vplyvu jeho dielne, ktoré si zaslúžia našu pozornosť,“ dodal.


SNM-Spišské múzeum v Levoči je špecializované múzeum Slovenského národného múzea s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na výskum historického vývoja mesta Levoča, umelecko-historický výskum v regióne pôsobenia múzea, výskum Majstra Pavla z Levoče v domácom a stredoeurópskom kontexte a vývoj Spišského hradu a jeho okolia. Zbierkový fond prezentuje v niekoľkých expozíciách, z ktorých najnavštevovanejšie sú Spišský hrad a levočská Radnica. Múzeum okrem toho sprístupňuje verejnosti v súčasnosti aj svoje sídlo – Hainov dom a Kláštor minoritov v Levoči.




Zdroj: SITA.sk - Diela Majstra Pavla z Levoče sa nezachovali len na Spiši, ale aj v Šariši. Priblíži ich prednáška © SITA Všetky práva vyhradené.

