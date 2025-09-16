|
Utorok 16.9.2025
Denník - Správy
16. septembra 2025
Danube Music Day uvádza – DJ Krush rozvibruje YUZU House pri Dunaji
Legendárny japonský producent DJ Krush, vlastným menom Ishi Hideaki, odohrá v Bratislave šou v rámci svojho európskeho turné.
Vystúpi 20. septembra (sobota) v YUZU House na oficiálnej afterpárty festivalu Danube Music Days. O poriadnu dávku zábavy sa postarajú aj DJ´s Kinet a Carl.
DJ Krush je kľúčovou postavou alternatívneho hip hopu, no vedome sa vyhýba žánrovým škatuľkám. Jeho tvorba osciluje medzi hip hopom, trip hopom a ambientom, pričom vyzdvihuje underground ako priestor tvorivej slobody. Na hip hop ho v 80. rokoch priviedol film Wild Style. Po založení crew B-FRESH3 a neskôr KRUSH POSSE sa stal výrazným menom japonskej scény.
Po jeho rozpade v roku 1992 sa vydal na sólovú cestu a už debutom Krush (1994) zaujal mimo Japonska. Ešte väčší ohlas priniesol album Strictly Turntablized (Mo’ Wax), po ktorom nasledovali silné nahrávky ako Meiso, Kakusei či Ki-Oku s trubkárom Toshinorim Kondo. Album Zen (2001) získal ocenenie AFIM Indie Award. Krush sa presadil, aj ako remixer (Herbie Hancock, Pete Rock, Coldcut) a autor hudby pre film a reklamu.
Po jedenásťročnej pauze sa vrátil s albumom Butterfly Effect (2015), nasledovali vokálny Kiseki (2017), ambientno-jazzový Cosmic Yard (2018) a introspektívny Trickster (2020). V roku 2022 odštartoval projekt 道 -STORY- k 30. výročiu kariéry a o dva roky neskôr vydal minimalistický album Saisei (2024), ktorý získal medzinárodné uznanie. Turné k nemu prešlo Viedeň, Berlín, Paríž, Prahu a ďalšie európske mestá. V roku 2025 vystúpil v Japonsku spolu s DJ Shadowom, ktorý ho dlhodobo označuje za vzor.
DJ Krush vystúpi v rámci série Danube Music Day – pred ním zahrá DJ Kinet a o poriadnu afterpárty sa postará Carl so svojím houseovým setom.
Lineup:
18:30 – 20:00 DJ Kinet
20:00 – 21:00 DJ Krush
21:00 – 01:00 Carl / After Party
Informácie:
DJ Krush (JP), DJ Kinet (SK), Carl (SK) – Danube Music Day; 20.09.2025, YUZU House, Bratislava
Vstupenky:https://tootoot.fm/sk/events/6823bafbad6067366513121b
