Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 16.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudmila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

16. septembra 2025

Danube Music Day uvádza – DJ Krush rozvibruje YUZU House pri Dunaji



Legendárny japonský producent DJ Krush, vlastným menom Ishi Hideaki, odohrá v Bratislave šou v rámci svojho európskeho turné.



Zdieľať
Danube Music Day uvádza – DJ Krush rozvibruje YUZU House pri Dunaji

Vystúpi 20. septembra (sobota) v YUZU House na oficiálnej afterpárty festivalu Danube Music Days. O poriadnu dávku zábavy sa postarajú aj DJ´s Kinet a Carl.

DJ Krush je kľúčovou postavou alternatívneho hip hopu, no vedome sa vyhýba žánrovým škatuľkám. Jeho tvorba osciluje medzi hip hopom, trip hopom a ambientom, pričom vyzdvihuje underground ako priestor tvorivej slobody. Na hip hop ho v 80. rokoch priviedol film Wild Style. Po založení crew B-FRESH3 a neskôr KRUSH POSSE sa stal výrazným menom japonskej scény.

Po jeho rozpade v roku 1992 sa vydal na sólovú cestu a už debutom Krush (1994) zaujal mimo Japonska. Ešte väčší ohlas priniesol album Strictly Turntablized (Mo’ Wax), po ktorom nasledovali silné nahrávky ako Meiso, Kakusei či Ki-Oku s trubkárom Toshinorim Kondo. Album Zen (2001) získal ocenenie AFIM Indie Award. Krush sa presadil, aj ako remixer (Herbie Hancock, Pete Rock, Coldcut) a autor hudby pre film a reklamu.

Po jedenásťročnej pauze sa vrátil s albumom Butterfly Effect (2015), nasledovali vokálny Kiseki (2017), ambientno-jazzový Cosmic Yard (2018) a introspektívny Trickster (2020). V roku 2022 odštartoval projekt 道 -STORY- k 30. výročiu kariéry a o dva roky neskôr vydal minimalistický album Saisei (2024), ktorý získal medzinárodné uznanie. Turné k nemu prešlo Viedeň, Berlín, Paríž, Prahu a ďalšie európske mestá. V roku 2025 vystúpil v Japonsku spolu s DJ Shadowom, ktorý ho dlhodobo označuje za vzor.

DJ Krush vystúpi v rámci série Danube Music Day – pred ním zahrá DJ Kinet a o poriadnu afterpárty sa postará Carl so svojím houseovým setom.

Lineup:

18:30 – 20:00 DJ Kinet

20:00 – 21:00 DJ Krush

21:00 – 01:00 Carl / After Party

 

Informácie:

DJ Krush (JP), DJ Kinet (SK), Carl (SK) – Danube Music Day; 20.09.2025, YUZU House, Bratislava

 

Vstupenky:

https://tootoot.fm/sk/events/6823bafbad6067366513121b

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Video: Smola a Hrušky predstavujú novinku Zruby v spolupráci s Karmen Pál-Baláž
<< predchádzajúci článok
Diela Majstra Pavla z Levoče sa nezachovali len na Spiši, ale aj v Šariši. Priblíži ich prednáška

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 