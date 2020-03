Dier napadol fanúšika, Mourinho sa ho zastal (video)

Mourinho sa svojho hráča zastal

Farke kontroverznú situáciu nekomentoval

5.3.2020 (Webnoviny.sk) - Nečakanú dohru malo stredajšie osemfinálové stretnutie anglického FA Cupu medzi Tottenhamom Hotspur Zatiaľ čo "kanárici" vrátane slovenského futbalistu Ondreja Dudu sa tešili z postupu po dramatickom rozstrele, domáci stredopoliar Eric Dier sa dostal do roztržky s jedným z fanúšikov.Ten ho mal verbálne urážať, pričom na štadióne bola prítomná aj rodina 40-násobného anglického reprezentanta.Eric Dier po zápase preskočil reklamné bannery a namieril si to rovno na tribúnu. Prešiel cez niekoľko prázdnych radov a následne sa dostal do konfliktu s fanúšikom.Tréner Tottenhamu José Mourinho sa na tlačovej konferencii po zápase zastal svojho hráča, hoci vie, že urobil chybu. "Eric Dier urobil niečo, čo my profesionáli nemôžeme spraviť. Keď vás však niekto uráža a vaša rodina je do toho zapojená, v tomto prípade Ericov mladší brat, možno každý z nás by to urobil," povedal 57-ročný Portugalčan.José Mourinho vo svojom vyjadrení trikrát zopakoval, že profesionál by niečo podobné nemal urobiť, ale nie je za to, aby bol Dier v rámci tímu nejakým interným spôsobom potrestaný."Ak to klub urobí, nebudem s tým súhlasiť, ale urobil chybu," skonštatoval Mourinho. Pod jeho vedením neuspeli "kohúti" v ostatných štyroch zápasoch, na čom majú veľký podiel aj zranenia ofenzívnej dvojice Harry Kane a Son Heung-min.Tréner hostí Daniel Farke spomenutú kontroverznú situáciu nekomentoval a skôr reagoval na nečakaný postup aktuálne posledného mužstva tabuľky anglickej Premier League. "Nemôžem zaručiť, že zostaneme v lige. Nemôžem zaručiť, že vyhráme FA Cup, ale som si istý, že na našej ceste sme vytvorili spomienky. Všetci naši fanúšikovia si tento zápas budú pamätať desaťročia," povedal Farke.