Vlhová možno príde o finále Svetového pohára, pre koronavírus sú ohrozené aj klasiky so Saganom

Vlhová je v hre o malý aj veľký glóbus

Ohrozené sú aj prestížne jarné klasiky

5.3.2020 - Všetky športové podujatia v Taliansku až do 3. apríla 2020 sa podľa nariadenia tamojšej vlády musia konať bez účasti divákov. Dôvodom tohto rozhodnutia je čo najväčšie zamedzenie šírenia nového koronavírusu v krajine.Práve Taliansko sa stalo európskym epicentrom šírenia nákazy ochorením COVID-19. V Taliansku zomrelo už viac ako 100 osôb a cez 3000 je nakazených. Súčasťou stredajšieho nariadenia talianskej vlády je aj zatvorenie všetkých škôl a univerzít do 15. marca.Naďalej platí, že dočasne je pozastavené organizovanie všetkých športových podujatí v regiónoch Lombardsko, Benátsko a Emilia Romagna.Premiér Giuseppe Conte v päťminútovou videu na facebooku, v ktorom sa snažil upokojiť občanov svojej vlasti pred panikou, označil stredajšie rozhodnutie ako výsledok zodpovedného konania. Zhromažďovanie tisícok osôb na štadiónoch by podľa neho malo byť "dobrou prevenciou pred šírením vírusu".Od 16. do 22. marca by sa v Cortine d'Ampezzo malo konať finále Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Určite bude bez divákov, ak Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) v piatok popoludní vydá súhlasné stanovisko s organizáciou podujatia. Priamo sa to týka aj slovenskej reprezentantky Petry Vlhovej, ktorá je stále v hre o malé aj veľký glóbus.Opatrenie sa týka aj odvetného duelu osemfinále futbalovej Ligy majstrov medzi Juventusom Turín a francúzskym Lyonom, ktorý je naplánovaný na 17. marca. V prvom súboji v Lyone triumfovali domáci 1:0. Bez divákov sa uskutočnia aj súboje Interu Miláno a AS Rím vo vyraďovacej časti Európskej ligy.V Ríme sa pred prázdnymi tribúnami uskutoční zápas v ragby ako súčasť šampionátu Six Nations medzi domácimi Talianmi a Angličanmi, no v hre je aj jeho odloženie ako v prípade súboja proti Írom naplánovanom na 7. marec.Bez divákov sa uskutoční aj duel kvalifikácie tenisového Davisovho pohára, v ktorom domáci na Sardínii vyzvú výber Kórejskej republiky. Ohrozené je aj konanie prestížnych cyklistických podujatí Strade Bianche, Tirreno-Adriatico či Miláno - San Remo.Talianska futbalová federácia už potvrdila, že ligové súboje Serie A aj pohárové zápasy Coppa Italia sa hrať budú a na tribúnach nebudú priaznivci. Zatiaľ nie je známe, kedy dohrajú odložené zápasy z predchádzajúcich dvoch kôl ligy.