Diery v obrane a príliš veľa priestoru pre súpera. Ramsayho mrzí prehra s Nemcami, ale verí v zlepšenie (video+foto)

11.5.2024 (SITA.sk) - Diery v obrane a príliš veľa priestoru pre Nemcov na strely spomedzi útočných kruhov. A najmä výkon, ktorému chýbal prívlastok kolektívny.Aj takto pomenoval tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay dôvody prehry 4:6 v prvom zápase na majstrovstvách sveta v Česku proti Nemcom."Urobili sme nejaké chyby. Mali sme miestami až príliš odstúpenú obranu a boli v nej diery. Potom mali Nemci možnosť strieľať zo stredu. Chytali nás do pasce. Hrali sme príliš individuálne, nie ako celá päťka. Takým spôsobom neuspejeme," skonštatoval Craig Ramsay pre slovenské médiá v Ostrave.Jeden z kľúčových momentov bol úvodný gól Nemecka, po ktorom si slovenskí tréneri vzali výzvu, lebo boli presvedčení o svojej pravde.Výzva bola neúspešná a z následnej presilovej hry pridali nemeckí hokejisti druhý gól."Z nášho pohľadu bol Nemec v bránkovisku a zatlačil na Škorvánka. Rozhodcovia to však takto nevideli. Bol to určite risk, ale všetci verili, že útočník bol v bránkovisku a tlačil na brankára. Keď si pri výzve veríte, tak ju zoberiete," vysvetlil Ramsay.Skúseného kanadského sedemdesiatnika mrzí úvodná prehra na turnaji, ale zároveň verí, že nastane zlepšenie.Pre mňa je veľmi dôležité, aby sa na seba každý hráč pozrel a vedel si povedať, že viem hrať ešte o niečo lepšie a viem viac podporiť svojich spoluhráčov. Je to o budovaní tímu. Veľa hráčov prišlo neskôr a vtedy to vie byť niekedy o niečo náročnejšie. Myslím, že nájdeme cestu späť, aby sme hrali zase náš štýl. Budeme útočiť a hrať spoločne všetci piati na ľade," povedal Ramsay na webe sport.sk.Po dni voľna Slováci nastúpia v nedeľu krátko po poludní proti hráčom Kazachstanu. V tomto stretnutí musia bodovať naplno, ak chcú pomýšľať na postup do štvrťfinále.Chceme počuť podporu medzi hráčmi, nech si pomáhajú a hľadajú cesty, ako byť úspešnejší. Verím, že nájdeme cestu späť k lepšiemu kolektívnemu výkonu," dodal Ramsay.