Novak Djokovič dostal fľašou po hlave od fanúšika, na druhý deň už nosil v Ríme prilbu (video)

Neprišiel na pozápasovú tlačovku

Na hlave trochu krvi

#Djokovic è mitico,

Impossibile non amarlo ❤️



Eccolo dopo l'incidente

della borraccia ???



??? pic.twitter.com/UTQgTN5HsD — Sabrina F. (@itsmeback_) May 11, 2024

11.5.2024 (SITA.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič sa po takmer mesačnej prestávke uviedol na turnaji ATP Masters 1000 v Ríme hladkou výhrou nad Francúzom Corentinom Moutetom 6:3, 6:1, ale zápas mal pre svetovú jednotku nepríjemnú dohru. Jednému z fanúšikov, ktorí ho žiadali o podpis pri odchode z areálu, vypadla z batohu hliníková fľaša s vodou, a zasiahla Djokoviča do temena hlavy.Najlepší tenista sveta si vzápätí položil obe ruky na hlavu a schúlil sa k zemi. Neskôr v sprievode ochrankára odišiel tunelom do šatne."Pri odchode z dvorca Novaka Djokoviča zasiahla do hlavy fľaša s vodou, keď podpisoval autogramy. Dostal lekársku pomoc, opustil športový areál Foro Italico a vrátil sa do svojho hotela. "Jeho stav nie je dôvodom na obavy," uviedli organizátori vo vyhlásení.Hrčka na hlave a zlé psychické rozpoloženie boli dôvody toho, že 36-ročný tenista neprišiel na pozápasovú tlačovú konferenciu. Neskôr však upokojil svojich fanúšikov reakciu na sociálnej sieti X. "Ďakujem za všetky starostlivé správy. Odpočívam v hoteli s ľadovým obkladom na hlave, ale vidíme sa v nedeľu na dvorci," napísal Djokovič.Hovorca Talianskej tenisovej federácie Alessandro Catapano uviedol, že Djokovič mal na hlave trochu krvi, ale stehy neboli potrebné."Bol naštvaný, ale zdá sa, že je v poriadku," povedal Catapano. "Sme tiež veľmi rozrušení z toho, čo sa stalo, a snažíme sa zistiť, kto to bol. Polícia nás požiadala o informácie, ale osoba, ktorá to urobila, už odišla a je ťažké ju vypátrať," dodal Catapano.Djokovič sa pripravuje na obhajobu titulu na Roland Garros, ktorý sa začne 26. mája. V nedeľu v Ríme by mal nastúpiť na zápas 3. kola proti Čiľanovi Alejandrovi Tabilovi.