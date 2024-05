Dieťaťu do 15 rokov stačí na cestovanie v rámci EÚ občiansky preukaz, pripomína ministerstvo vnútra

6.5.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pripomenulo, že občania Slovenska pre cestovanie v rámci Európskej únie a schengenu môžu využiť platný občiansky preukaz (OP) aj pre deti. Rezort vnútra informoval, že možnosť vydať OP aj dieťaťu existuje od roku 2019.„Občanovi mladšiemu ako 15 rokov sa OP vydáva s platnosťou na päť rokov. Občanovi mladšiemu ako 6 rokov možno vydať OP s platnosťou na dva roky. Detský občiansky preukaz s fotografiou je možné použiť ako cestovný doklad. Ide o rovnocenný doklad ako v prípade občanov starších ako 15 rokov,“ uviedlo MV SR a doplnilo, že je to aj lacnejšie ako cestovný pas Rezort vnútra informoval o tejto možnosti aj z dôvodu zvýšenia správnych poplatkov od 1. apríla a mimoriadne veľkého počtu žiadostí o vydanie cestovného pasu.„Ministerstvo vnútra robí maximum pre to, aby sa lehoty nepredlžovali a naši občania mohli vycestovať na dovolenky , ako si to naplánovali. Ak rodičia s deťmi plánujú dovolenku v krajinách schengenu, nie je teda potrebné vybavovať dieťaťu cestovný pas, stačí detský OP,“ dodalo MV SR.Podrobné informácie o vstupe do každej krajiny nájdete na webových stránkach ministerstva zahraničných vecí