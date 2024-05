Putinovo nariadenie taktických cvičení je „jadrovým vydieraním“, povedal hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky

Reakcia na provokatívne vyhlásenia

Cvičenia s taktickými jadrovými zbraňami

Varovanie pre spojencov Ukrajiny

6.5.2024 (SITA.sk) - Plány Ruska uskutočniť taktické jadrové cvičenia nie sú ničím iným ako jeho pokračujúcim jadrovým vydieraním. Ako referuje web The Guardian , v pondelok to uviedol hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov „Nevidíme tu nič nové, okrem informačného efektu a vyhlásení... Jadrové vydieranie je neustálou praxou Putinovho režimu,“ povedal Jusov pre ukrajinskú národnú televíziu. Ruské ministerstvo obrany v pondelok vo vyhlásení uviedlo, že manévre, ktoré nariadil vodca Vladimir Putin , sú reakciou na „provokatívne vyhlásenia a hrozby niektorých západných predstaviteľov týkajúce sa Ruskej federácie“.Cieľom cvičenia je podľa ruského rezortu obrany „zvýšiť pripravenosť nestrategických jadrových síl plniť bojové úlohy“.Zapoja sa doňho raketové jednotky z Južného vojenského okruhu, ako aj vzdušné sily a námorníctvo.Je to po prvý raz, čo Rusko verejne oznámilo cvičenia zahŕňajúce taktické jadrové zbrane , aj keď jeho strategické jadrové sily pravidelne trénujú.Taktické jadrové zbrane majú nižšiu účinnosť v porovnaní s masívnymi hlavicami, ktoré vyzbrojujú medzikontinentálne balistické rakety určené na zničenie celých miest. Zahŕňajú letecké bomby, hlavice pre rakety krátkeho doletu a delostreleckú muníciu a sú určené na použitie na bojisku.Oznámenie cvičení je zjavne varovaním pre spojencov Ukrajiny na Západe, aby sa viac nezapájali do ruskej vojny na Ukrajine Emmanuel Macron minulý týždeň zopakoval, že nevylučuje vyslanie vojakov na Ukrajinu, a britský minister zahraničných vecí David Cameron povedal, že ukrajinské sily budú môcť použiť britské zbrane s dlhým doletom na zasiahnutie cieľov v Rusku. Kremeľ tieto vyjadrenia označil za nebezpečné.