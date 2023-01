Dievča bez reflexných prvkov vbehlo pod auto na R1, pri prevoze do nemocnice prišlo o život (foto)

Polícia na sociálnej sieti pripomína, že diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel, iným účastníkom cestnej premávky je používanie diaľnice zakázané.





3.1.2023 (Webnoviny.sk) - Pri dopravnej nehode na diaľnici R1 v katastri obce Voznica v okrese Žarnovica prišlo v pondelok podvečer o život 14-ročné dievča. Podľa informácií polície pri odpočívadle vošla vodičovi osobného auta náhle do cesty, následkom čoho došlo k zrážke.Dievča utrpelo ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla. Dievčina nebola označená žiadnymi reflexnými prvkami.V súvislosti s nehodou polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Do vyšetrovania nehody bol pribraný aj znalec z odboru cestnej dopravy.