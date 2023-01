Slovensko nie je ďaleko od katastrofy v podobe Smeru a fašistov, varuje Remišová

Moderná stredopravá politika

Premýšľanie nad kompromisom

3.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovensko nie je ďaleko od katastrofy v podobe Smeru a fašistov, tvrdí predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová . Situácia je podľa nej dôsledkom temer troch rokov kríz, útokov mafie, ale i nezodpovedných politikov a oligarchov. Remišová tiež v statuse na sociálnej sieti uviedla, že po nasledujúcich voľbách Slovensku reálne hrozí ohrozenie demokracie, slobody i proeurópskej orientácie.Nový rok bude podľa političky aj o tom, ako sa vysporiadať s touto výzvou. Doplnila, že na Slovensku žije mnoho šikovných ľudí, ktorým na krajine záleží, a ona sama s mnohými diskutuje o angažovaní sa v politike, keďže považuje za občiansku povinnosť spoločne čeliť tejto hrozbe.„Ja verím v modernú stredopravú politiku, ktorá je založená na štyroch pilieroch - silnej ekonomike, priaznivom podnikateľskom prostredí a znižovaní byrokracie, na silnom štáte v oblasti bezpečnosti a obrany, na fungujúcom právnom štáte a potláčaní korupcie, a na silnom sociálnom pilieri pomoci zraniteľným a slabým. Spoločný postup strán, ktoré vyznávajú podobné hodnoty, mi dáva zmysel a urobím všetko preto, aby sme boli úspešní," píše ďalej Remišová.Ako príklady uviedla Rakúsko či Nemecko, kde podľa nej prosperitu pre ľudí zaistilo spojenie stredopravých strán. „Je to v zásade jediný spôsob, ako zabrániť návratu zlodejov, ktorí roky okrádali občanov Slovenska a parazitovali na štáte," dodala.Podľa predsedníčky Za ľudí netreba premýšľať nad kompromisom so zlom, ktoré sa tvári ako nová alternatíva. „Je to síce pohodlnejšia cesta, no je to slepá ulička, ktorá krajine nepomôže, aj keď niektorí vrátane mnohých médií sa pokúšajú takéto spojenectvá predávať ako jediné riešenie," uviedla.Podľa Remišovej takéto spojenectvá vždy dopadajú zle, a to čo Slovensko dnes potrebuje sú hodnotové spojenectvá, dialóg, angažovaní ľudia a odvaha. „Nevzdávajme sa," zakončila status.