Dievča po páde z výšky v Poltári utrpelo vážne zranenia, musel zasahovať vrtuľník

29.4.2025 (SITA.sk) - Záchranársky vrtuľník z Banskej Bystrice pristával v utorok ráno na futbalovom ihrisku v Poltári. Dôvodom bol zásah leteckých záchranárov pri vážnom úraze maloletého dievčaťa, ktoré po páde z výšky utrpelo vážne poranenia viacerých častí tela.Pacientku si podľa hovorkyne Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzany Hopjakovej na mieste od pozemných záchranárov prevzali leteckí záchranári.Vzhľadom na závažnosť zranení bola uvedená do umelého spánku a so zabezpečenými základnými životnými funkciami a s diagnózou polytrauma bola následne letecky transportovaná do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici