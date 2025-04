Rubio povedal Lavrovovi, že nastal čas na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine

29.4.2025 (SITA.sk) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal svojmu ruskému kolegovi Sergejovi Lavrovovi , že Spojené štáty sú odhodlané pracovať na ukončení vojny na Ukrajine . Uviedlo to v pondelok americké ministerstvo zahraničných vecí.„Spojené štáty to s pomocou pri ukončení tejto nezmyselnej vojny myslia vážne,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová, ktorá citovala vyjadrenie Rubia v telefonáte s Lavrovom. Podľa jej slov šéf diplomacie USA hovoril s Lavrovom o „ďalších krokoch v mierových rozhovoroch medzi Ruskom a Ukrajinou a o potrebe ukončiť vojnu teraz“.Hovor sa uskutočnil predtým, ako ruský prezident Vladimir Putin v pondelok ponúkol trojdňové prímerie, ktoré načasoval na dni ruských osláv konca druhej svetovej vojny. V nedeľu sa Rubio v súvislosti s mierovými rokovaniami medzi Ruskom a Ukrajinou vyjadril, že existujú „dôvody na optimizmus, ale aj dôvody na realizmus“. Spojené štáty by sa však podľa neho mohli rozhodnúť zamerať sa na iné priority.