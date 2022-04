Digitalizácia a elektronizácia súdnych procesov by sa mala spustiť tento rok, cieľom je zmodernizovať súdnictvo

4.4.2022 (Webnoviny.sk) - V tomto roku by sa mali naštartovať investície do elektronizácie a digitalizácie súdnych procesov. Vyplýva to z Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2022, ktorý ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.Ich cieľom je modernizácia súdnictva a zlepšenie služieb pre občanov a firmy. Investície by mali smerovať na obnovu, nákup a výstavbu budov súdov, ako aj na modernizáciu IT vybavenia vrátane možnosti uskutočňovať pojednávania a úkony na diaľku.Takisto sa v roku 2022 pripraví štúdia a začne proces zavedenia nových informačných systémov pre elektronizáciu procesov.„Spustenie Obchodného registra umožňujúceho plnú elektronickú komunikáciu podnikateľov a súdov sa plánuje v roku 2023. Centralizovaný systém súdneho riadenia vrátane migrácie existujúcich dát všetkých súdov, elektronizácia všetkých nových súdnych podaní, prepojenie súdov a ostatných relevantných subjektov verejnej správy sa očakáva do roku 2025,“ konštatuje materiál.