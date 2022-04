Z hurbanovského pivovaru prichádzajú osviežujúce jarné novinky

Spoznajte novinky z Hurbanova:

Keď vám jeden pohár nebude stačiť: Zlatý Bažant Špeciál Hurbanovská IPA

4.4.2022 (Webnoviny.sk) -Majstri pivovarníci v Hurbanove, ktoré je domovom značky Zlatý Bažant, navarili v úvode roka tri novinky, ktoré vynikajú príjemnou sviežou chuťou. Obľúbená slovenská značka Zlatý Bažant poteší predovšetkým pivných znalcov – novinkavyniká výraznou sviežou chuťou a prináša úplne nový pivný zážitok. Na rozširovanie portfólia nadväzuje aj značkaktorá už tradične prináša na jar nové ovocné príchute. Novinka s príchuťou, ako aj novinka s príchuťoupredstavujú príjemné osvieženie do každého dňa.Je vrchne kvasené, nefiltrované a za studena chmelené pivo s výborným profilom. Ľahké až stredne plné telo s výraznou horkosťou a suchou koncovkou dotvára skvelý chuťový zážitok. Hurbanovská IPA má hutnú, krémovú dlhotrvajúcu penu, čo je znakom dobre uvareného a vyváženého piva. Vyniká osviežujúcou chuťou a ovocnými tónmi. Ide o vyvážené pivo v štýle session IPA, ktoré je dobre piteľné a mimoriadne obľúbené.Session IPA je pivný štýl, ktorý sa líši od klasickej verzie IPA menším obsahom alkoholu, ale zachováva všetky charakteristické znaky tohto štýlu ako horkosť a špecifickú arómu. Tento štýl vznikol ako odpoveď na potrebu ľahkého, no zároveň výrazného piva.Plná chuť pšeničného piva dokonale podčiarknutá sviežim dotykom citrónov prináša celkom nový chuťový zážitok. Novinka v portfóliu radlerov je vyrobená zo 100% prírodných ingrediencií a neobsahuje žiadny alkohol, takže je to nápoj vhodný pre ktorúkoľvek časť dňa. Obsah cukru znížený až o 30% z neho navyše robí ideálneho partnera k športovým aktivitám, či na bežné popíjanie bez výčitiek./Pšeničný citrón obsahuje vyššie množstvo lepku, preto nie je vhodný pre tých, ktorí sú zvyknutí na bezlepkové verzie radlera./Ďalšia novinka medzi radlermi je inšpirovaná iskrivo sviežou chuťou najtradičnejšieho slovenského ovocia. Dokonalý balans červenej a zelenej odrody jabĺk v kombinácii s nealkoholickým pivom Zlatý Bažant 0,0% predstavuje unikátne spojenie chutí. Nový radler 0,0% bez obsahu alkoholu je vyrobený zo 100% prírodných ingrediencií, so zníženým obsahom cukru až o 30%, bez konzervantov, umelých farbív a je bezlepkový.Všetky jarné novinky sú už dostupné na pultoch obchodov aj vo vybraných HORECA prevádzkach.Informačný servis