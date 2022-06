Digitalizácia nevzbudzuje obavy z masívneho zániku pracovných miest, je skôr príležitosťou než hrozbou

Ešte intenzívnejšia časová úspora

17.6.2022 (Webnoviny.sk) - Väčšina slovenských zamestnávateľov a zamestnancov v sektoroch potravinárstva a obchodu sa v súvislosti s digitálnou transformáciou neobáva masívneho zániku pracovných miest. Vyplýva to z analýzy, ktorú Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vypracovala v rámci európskeho projektu WorkTransitionCEE.Zúčastnilo sa jej viac ako 60 domácich podnikov a takmer dvetisíc zamestnancov z rôznych pracovných pozícií. Informoval o tom tajomník RÚZ Martin Hošták v tlačovej správe.„Výsledky potvrdzujú, že tieto segmenty sú relatívne stabilné – drvivá väčšina zamestnávateľov a zamestnancov vnímaako príležitosť, nie ako hrozbu,“ uviedol spoluautor štúdie Michal Mešťan. Zamestnávatelia pripúšťajú zmeny najmä v potravinárskom priemysle.„Vplyvoma automatizácie očakávame ešte intenzívnejšiu časovú úsporu v pracovných činnostiach zamestnancov,“ dodal expert Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Marcel Blaščák.Výsledky štúdie poukázali aj na to, že zamestnávatelia oboch sektorov považujú digitálne zručnosti za dôležité, a to najmä v kontexte pandémie koronavírusu, ktorá implementáciu nových technológií a automatizáciu procesov výrazne urýchlila.„Pozitívne je aj to, že až 90 percent zamestnávateľov v sektore obchodu uviedlo, že ich zamestnanci majú záujem o ďalšie vzdelávanie v oblasti IKT,“ doplnila spoluautorka štúdie Barbora Mazúrová.Zamestnanci očakávajú, že v blízkej budúcnosti budú od nich zamestnávatelia vyžadovať väčšiu flexibilitu, time-manažment, aktívne počúvanie a učenie sa, predvídavosť, i komplexné riešenie problémov.„V tejto oblasti vládu dlhodobo upozorňujeme, že Slovensko potrebuje ucelený systém celoživotného vzdelávania. V súčasnosti sa u nás doňho zapája len zhruba 3,5 percenta dospelých ľudí, čo je žalostne málo a pritom je práve slovenská ekonomika najviac ohrozená automatizáciou, ktorá vyžaduje zmenu zručností podstatnej časti pracovnej sily. Priemer európskych krajín je pritom 12 percent a požiadavkou únie je, aby krajiny do roku 2030 dosiahli až 35 percent,“ zdôraznil viceprezident RÚZ Mário Lelovský Naďalej však platí, že v oblastiťahá Slovensko dlhodobo za kratší koniec. V indexe podnikoveja v úrovni digitálnej adopcie naša krajina stále zaostáva nielen za Dánskom či Holandskom, no dokonca aj za susedným Maďarskom a Českom.„Budúcnosť prináša nové technológie, zmeny pracovných postupov a kladie nové požiadavky na schopnosti a zručnosti zamestnancov – spolupráca aj v presadzovaní zapájania sa zamestnancov do celoživotného vzdelávania a otvorená komunikácia sociálnych partnerov je tak dôležitejšia než kedykoľvek predtým. O to viac nás teší participácia na projektoch, ktoré prinášajú konkrétne riešenia z ktorých benefituje celá spoločnosť. Pevne veríme, že nám v tejto oblasti bude vláda partnerom,“ uzavrela prezidentka Nezávislých kresťanských odborov Slovenska