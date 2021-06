Digitalizácia poisťovne prospieva prírode aj klientom

Záujem klientov o elektronické služby a korešpondenciu rastie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.6.2021 (Webnoviny.sk) -Počet zmlúv uzatvorených elektronickou formou v poisťovni KOOPERATIVA z roka na rok výrazne stúpa. "Pri porovnaní objemu uzatváraných papierových zmlúv pred piatimi rokmi a dnes možno vidieť enormný pokles. Podľa aktuálneho vývoja možno predpokladať, že v papierovej podobe nám v roku 2021 ostane už len približne desatina všetkých uzatvorených poistných zmlúv," vysvetľuje hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová. Keďže jedna zmluva obsahuje v priemere 15 listov A4, v prepočte to znamená až takmer 12 ton ušetreného papiera za rok. Poisťovňa tak dokáže prispieť k záchrane takmer 200 stromov ročne.Zaujímavosťou je, že pri niektorých typoch poistení, napríklad v prípade poistenia majetku, je už spotreba papiera takmer nulová. Výhradne elektronicky bude už čoskoro uzatvárané aj životné poistenie s približne 3 % v papierovej podobe. Aj uzatváranie povinného zmluvného poistenia áut prešlo za posledných 5 rokov výraznou digitalizáciou, kedy z pôvodných 97 % v roku 2016, sa v súčasnosti papierovo uzatvára už iba približne 15 % zmlúv.Digitalizácia prospieva nielen životnému prostrediu, ale oceňujú ju aj samotní klienti. Na náraste záujmu o elektronickú komunikáciu a digitálne služby za predchádzajúci rok 2020 a v tomto roku sa podpísala aj pandemická situácia. Poisťovňa KOOPERATIVA zaznamenala v tejto súvislosti zvýšený záujem o registráciu do klientskeho portálu eKooperativa. Aktuálne si touto formou na diaľku sleduje a spravuje svoje poistenie už viac ako 65-tisíc klientov a na elektronickú komunikáciu s poisťovňou KOOPERATIVA prešlo už 115-tisíc klientov."Tešíme sa z toho, že klienti oceňujú našu snahu zlepšovať digitálne procesy a prijímajú so záujmom naše novinky. Či už ide o digitálnu pobočku eKooperativa, systém elektronickej komunikácie alebo ďalšie technologické zlepšováky, ako napr. v januári uvedenú službu Payme, ktorá do veľkej miery uľahčuje úhradu poistného cez Mobil Banking. Naše portfólio moderných služieb, samozrejme, naďalej rozvíjame," hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš.Informačný servis