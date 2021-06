Eurokomisia uvoľnila 800 miliónov eur na obnovu po pandémii, peniaze dostane aj Slovensko

Politika súdržnosti

Zjednodušené podmienky

Pomôžu v núdzovej situácii

29.6.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) v pondelok vyplatila 800 miliónov eur v prvých platbách v rámci nástroja NextGenerationEU na obnovu Európy po pandémii.Platby z balíka opatrení REACT-EU budú smerovať 41 národným a regionálnym programom v 16 členských štátoch, a to konkrétne vo Francúzsku, Grécku, Česku, Nemecku, Poľsku, Litve, Holandsku, Slovensku, Estónsku, Rakúsku, Dánsku, Fínsku, Bulharsku, Švédsku, Portugalsku a Chorvátsku.Finančné prostriedky v rámci REACT-EU predstavujú ďalšie zdroje pre existujúce programy politiky súdržnosti, pripomína na svojej webstránke EK.Dodatočné zdroje EÚ primárne poskytne prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) Európskeho sociálneho fondu (ESF) , a to vrátane Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI). Čast peňazí tiež doplní prostriedky z Fondu európskej pomoci pre najviac odkázané osoby (FEAD) na obdobie rokov 2014 - 2020.Podmienky použitia dodatočných prostriedkov pre členské štáty sú zjednodušené. Národné spolufinancovanie nie je povinné a teda EÚ môže pokryť 100 percent nákladov, ak to členské štáty považujú za potrebné. Okamžitá likvidita v podobe predbežného financovania vo výške 11 percent pomôže zase zabezpečiť rýchle zavedenie tejto podpory a zabrániť vzniku prekážok.Neexistujú tiež podmienky ani požiadavky na tematické zameranie alebo rozdelenie podľa kategórií regiónov, pričom sú možné prevody medzi EFRR a ESF. Projekty spred 1. februára 2020 je možné vyplatiť so spätnou platnosťou.Opatrenia v rámci REACT-EÚ premostia reakciu na núdzové situácie a dlhodobé investície. Posilnia odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti, zachovajú a vytvoria pracovné miesta, podporia najzraniteľnejšie osoby v spoločnosti a poskytnú prevádzkový kapitál a investičnú podporu pre malé a stredné podniky.Balík financuje cielené opatrenia pre zelené a digitálne prechody s cieľom rýchlo riešiť negatívne následky pandémie, napríklad prostredníctvom investícií do energetickej efektívnosti, ekologizácie miest a digitalizácie.