Digitalizácia prinesie zmeny v doručovaní dobierok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2020 (Webnoviny.sk) - Digitalizácia a inovácie sa nedotýkajú len takých sektorov ako je IT, zdravotníctvo či bankovníctvo. Zasahujú výrazne aj do sektora logistiky a doručovateľských služieb. Plnoautomatické inteligentné linky vedia dnes roztriediť niekoľko tisíc zásielok za hodinu. Kuriéri využívajú inteligentné tablety s perami, vďaka čomu môžu klienti podpisovať zmluvy a iné právne dokumenty biometricky bez toho, aby museli držať v ruke tlačenú verziu dokumentov.Podľa Jána Ťureka, konateľa najväčšej kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service, "inteligentné riešenia umožňujú kuriérskym spoločnostiam poskytovať kvalitnejšie a ekologickejšie služby." Slovak Parcel Service v ostatných mesiacoch investovala značné finančné prostriedky do vývoja a implementácie digitálnych riešení. Tie podľa Ťureka uľahčujú procesy, poskytujú vysokú mieru komfortu pre kuriérov a samozrejme aj samotných zákazníkov. Okrem toho minimalizujeme kontakt kuriéra so zákazníkom, čo je v čase pandémie vírusu COVID-19 dôležitým bezpečnostným opatrením.Spoločnosť len pred niekoľkými mesiacmi uviedla na trh ako jedna z prvých na Slovensku službu Biometrický podpis a aktuálne uvádza na trh nové elektronické riešenie pre príjmové doklady. "Ročne spotrebujeme niekoľko ton papiera len preto, aby kuriéri vytlačili pre každú dobierkovú zásielku dve strany príjmového dokladu," vysvetľuje Ladislav Kohaut, obchodný riaditeľ spoločnosti Slovak Parcel Service.Proces pri doručení dobierky totiž prebieha tak, že ihneď po zaplatení čiastky za dobierku odovzdá kuriér jeden príjmový doklad príjemcovi a jeden si ponecháva pre seba. Spoločnosť však v záujme ochrany životného prostredia a prechodom na inteligentné riešenia v oblasti logistiky a doručovateľských služieb prichádza s elektronizáciou príjmových dokladov po doručení dobierky. Zákazník po zrealizovaní platby za dobierku nedostane od kuriéra príjmový doklad v papierovej verzii, ale o niekoľko minút mu bude prostredníctvom SMS alebo mailu zaslaný link na generovanie daňového dokladu pre túto konkrétnu zásielku. Digitalizácia má však v tomto prípade ešte jednu výhodu. "Pokiaľ si chce zákazník zmeniť dodacie údaje v doklade, môže tak urobiť prakticky okamžite. Pri zmene údajov mu doručíme cez SMS alebo mail špeciálny identifikátor – PIN kód, ktorým si odomkne obsah príjmového dokladu a môže si zmeniť dodacie údaje a túto zmenu následne uložiť," dodáva Kohaut.Spoločnosť Slovak Parcel Service ako moderná, inovatívna firma, ktorá zavádza do svojich procesov inteligentné, plnoautomatizované a digitálne procesy opäť posúva hranice svojich služieb bližšie k zákazníkom. "Všetky nami implementované inovácie majú jeden cieľ – uľahčiť procesy v doručovaní zásielok našim kuriérom, prichádzať so službami ktoré sú vysoko pro-zákaznícke a v neposlednej miere máme za cieľ šetriť životné prostredie a chrániť našu planétu," uzatvára konateľ spoločnosti Ján Ťurek.Zákazníci Slovak Parcel Service sa tak už nebudú stretávať s papierovým príjmovým dokladom po zaplatení dobierky, ale prechádzajú na elektronickú formu tohto dokladu, v ktorom si navyše môžu sami zmeniť dodacie údaje.Informačný servis