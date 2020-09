Minister Heger chce čoskoro predstaviť plán obnovy, Čaputová ho označila za široký a kvalitný (video)

Veľká šanca, ale aj záväzok

Investície do vzdelávania

28.9.2020 - Reformný plán obnovy, o ktorom sa už dlhší čas v médiách len špekuluje, by minister financií Eduard Heger chcel verejnosti predstaviť tento týždeň. Skonštatoval to v pondelok po spoločnom rokovaní s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.Tá aktuálnu podobu dokumentu ocenila a považuje ho za kvalitný. Je síce zatiaľ podľa nej veľmi široký, no postihuje všetky dôležité oblasti.Národný integrovaný reformný plán, ktorý bol zatiaľ pripravený, je podľa prezidentky široká paleta a ponuka popisu deficitov, ktoré na Slovensku máme, no obsahuje zároveň aj návrh možných riešení."Ide o veľkú šancu pre Slovensko z hľadiska financií, ale ide aj o veľký záväzok pre budúce generácie," povedala Čaputová. Podľa nej bude možné prefinancovať reformné snahy, o ktorých sa na Slovensku dlhé roky diskutuje.Podľa jej slov požiadala ministra financií, aby z výsledného plánu nevypadli niektoré priority, ktoré považuje za veľmi dôležité. Podporuje, aby v rámci finančných prostriedkov z fondu obnovy, ale aj z fondov EÚ Slovensko využilo prostriedky na ochranu klímy, a to predovšetkým cez obnovu budov a domov."Slovensko v tomto zaostáva," poznamenala Čaputová. S touto témou súvisí podľa nej aj tepelné hospodárstvo, znečisťovanie ovzdušia a zároveň je tu faktor energetickej chudoby.Ďalšou dôležitou oblasťou sú podľa Čaputovej investície do vzdelávania. Je potrebná reforma vzdelávacích obsahov, treba sa zamerať na predškolské vzdelávanie, finančnú motiváciu učiteľov, ale aj na inkluzívne vzdelávanie. S tým súvisia taktiež investície do inovácií a vedy."Musíme investovať aj do kvality vysokých škôl," doplnila prezidentka. Prioritou by mala byť však podľa nej aj sociálna oblasť. Ide o cenovo dostupné bývanie, o obnovu systému rekvalifikácií, ale aj systém ochrany rodín ohrozených chudobou.Prezidentka tak v pondelok pomenovala viacero oblastí, ktoré by rada videla v pláne obnovy. "Sú to oblasti, ktoré podľa mňa budú šampiónmi plánu obnovy," poznamenal Heger s tým, že sa stotožňuje s témami."Čakajú nás náročné mesiace a budeme diskutovať aj o oblastiach, ktoré boli spomenuté," uviedol Heger. Okrem toho však spomenul aj zdravotníctvo, ktoré sa má podľa neho kam posúvať. "Plán obnovy by som rád zverejnil tento týždeň, resp. koncom týždňa," uzavrel Heger.