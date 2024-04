Digitálna revolúcia v slovenskom zdravotníctve: Duplicitné vyšetrenia môžu byť minulosťou

Riešenie ponúkajú moderné technológie

Kľúčom je komunikácia medzi zdravotníckymi zariadeniami

Lekári často nemajú dostatok informácií o aktuálnom stave poskytnutej starostlivosti a vykonaných vyšetreniach pacientov. To vedie často aj k duplicitným vyšetreniam, ktoré však neodhalia nové diagnostické informácie. Navyše, nadbytočné a duplicitne vykonané diagnostické vyšetrenia sú plytvaním finančnými aj personálnymi zdrojmi a môžu mať negatívny vplyv aj na samotných pacientov.Je dôležité, aby sa posilnili kompetencie všeobecných lekárov, ktorí by mohli lepšie posúdiť potrebu vyšetrenia a predchádzať tak ich opakovaniu. Tomu predchádza zefektívnenie využívania zdravotníckych databáz a celkovej komunikácie medzi lekármi a zdravotníkmi v rôznych nemocniciach. Zlepšenie aktuálneho stavu si vyžaduje implementáciu moderných technológií. V slovenských nemocniciach totiž chýba systém – "pacientska databáza", na zefektívnenie využívania zdravotníckych zdrojov, a zároveň na zlepšenie komunikácie medzi zdravotníckymi zariadeniami. Lekárom by umožnil rýchlejší a efektívnejší prístup k dátam pacientov a redukovala by sa aj duplicita vyšetrení.Na Slovensku takýto moderný systém implementovala zatiaľ len jedna nemocnica. Nemocnica BORY využíva unikátny VNA systém Syngo Carbon. Ide o modernú digitálnu platformu, ktorá umožňuje zdieľanie dát medzi rôznymi zdravotníckymi zariadeniami. Syngo Carbon je nástroj, ktorý zhromažďuje a uchováva dôležité údaje o pacientoch z rôznych klinických pracovísk, vrátane rádiologických obrazov, fotografií a záznamov z chirurgických a endoskopických procedúr. Tieto údaje tvoria komplexnú databázu, ktorá umožňuje lekárom rýchlejšie a efektívnejšie poskytovať starostlivosť pacientom.Jedinečnou výhodou je, že tento systém je tzv. vendor neutral, čo znamená, že funguje nielen na medicínskych prístrojoch Siemens Healthineers umiestnených v Nemocnici Bory, ale aj na prístrojoch iných značiek, čím umožňuje prepojenie a ľahšiu komunikáciu v rámci nemocnice. Vďaka tomu sa zrýchľuje rutinná práca lekárov a zdravotníkov, skracuje sa aj čakacia doba a znižuje sa potreba RTG, CT či MR vyšetrenia. Zavedenie takéhoto systému by umožnilo lekárom pristupovať k pacientovi komplexne a stanoviť diagnózu čo najpresnejšie na základe všetkých dostupných informácií. Takéto riešenie by mohlo byť bolo vhodným krokom na ceste v poskytovaní optimálnej zdravotnej starostlivosti, pretože umožňuje lepšiu koordináciu medzi nemocnicami a eliminuje potrebu opakovaných vyšetrení, čím sa zvyšuje efektivita poskytovania zdravotnej starostlivosti a znižujú sa náklady.V situácii, kedy je rezort zdravotníctva pod dlhodobým tlakom na zvýšenie efektivity, by implementácia podobných inovácií mohla byť potenciálnym riešením. Efektívne zdravotníctvo znamená v prvom rade poskytovanie a zabezpečenie liečby ochorení jej obyvateľov. Nadbytočné diagnostické vyšetrenia nie sú len problémom preplnených čakární nemocníc, ale aj nehospodárnym nakladaním s verejnými a ľudskými zdrojmi, ktoré by ťažko skúšané slovenské zdravotníctvo mohlo využiť oveľa efektívnejšie.