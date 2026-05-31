31. mája 2026

Digitálne predplatné má na Slovensku takmer pol milióna ľudí, aktívnejší sú v tomto smere mladí


Digitálne predplatné využíva na Slovensku 11 % online používateľov, čo predstavuje približne 484-tisíc ľudí z celkovej populácie vo veku 18 a viac rokov. V prípade zahrnutia aj tých, ktorí si službu aktivujú príležitostne, tento podiel stúpa na 19,3 %.

Podľa porovnania s krajinami V4 za rok 2024 podľa Reuters Digital News Report je Slovensko tretie s 12 % používateľov platiacich za online spravodajstvo. Na prvých miestach sú Poľsko s 14 % a Česká republika s 13 %, nasledované Maďarskom s 10 %. Medzi európskymi štátmi vedú severské krajiny, pričom Nórsko má 40 % a Švédsko 31 % predplatiteľov.

Zjednotenie predplatného


Konštantín Čikovský, riaditeľ online Denník N, uviedol, že výzvou pre ďalší rast digitálneho predplatného v nasledujúcich rokoch bude pocit spotrebiteľov o potrebe šetriť a o negativite sledovania správ. Naopak, predplatné môže podporiť túžba verejnosti podporiť slobodné médiá pred parlamentnými voľbami v roku 2027.

Spotrebitelia už lepšie rozumejú princípom digitálneho predplatného a preferujú jednoduché a transparentné systémy vrátane možnosti jednoduchého zrušenia predplatného. Objavuje sa aj požiadavka na zjednotenie predplatného viacerých médií do jedného balíka pre lepšiu úsporu a komfort.

Regionálne údaje ukazujú, že najviac predplatiteľov má Žilinský kraj (16,2 %), nasleduje Banskobystrický (15,6 %) a Prešovský kraj (12,8 %). Bratislavský kraj sa nachádza na piatom mieste s podielom 9,4 %.

Z hľadiska demografie predplatné častejšie využívajú muži (12,5 %) ako ženy (10 %). Najvyšší podiel platiteľov zaznamenávame v kategórii 18-29 rokov, kde digitálne predplatné využíva 20 % respondentov. Predplatiteľská aktivita klesá s vekom.

Rast sa spomalil


František Novák, Managing Director Ringier Slovakia, zhodnotil rast digitálneho predplatného na portáli Aktuality.sk: „Za posledné roky sa počet predplatiteľov viac než zdvojnásobil vďaka stratégii zameranej na prémiový obsah a profesionálny tím. Hoci sa v poslednom období rast spomalil, najmä kvôli ekonomickej neistote, cieľom zostáva poskytovať obsah, za ktorý sú ľudia ochotní platiť. Plánujeme pridávať ďalšie služby a benefity, pričom využívame aj umelú inteligenciu na lepšiu reakciu na potreby predplatiteľov.“

IAB Slovakia je združenie podporujúce digitálnu reklamu, ktoré združuje 64 členov vrátane vydavateľov, agentúr a technologických spoločností. Prieskum bol realizovaný agentúrou MNFORCE na vzorke 1000 respondentov.


Zdroj: SITA.sk - Digitálne predplatné má na Slovensku takmer pol milióna ľudí, aktívnejší sú v tomto smere mladí © SITA Všetky práva vyhradené.

