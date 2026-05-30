 Sobota 30.5.2026
 24hod.sk    Ekonomika

30. mája 2026

Slováci sú podľa prieskumu so svojou prácou spokojní a väčšina si nové zamestnanie aktívne nehľadá


Tagy: Prieskum Zamestnanci Zamestnávatelia

Najčastejším dôvodom náboru nových zamestnancov je rozširovanie firmy, čo uviedlo 41 % zamestnávateľov. Vyše polovica zamestnancov na Slovensku má zo svojej práce pozitívny pocit.



30.5.2026 (SITA.sk) - Najčastejším dôvodom náboru nových zamestnancov je rozširovanie firmy, čo uviedlo 41 % zamestnávateľov.


Vyše polovica zamestnancov na Slovensku má zo svojej práce pozitívny pocit. V prieskume personálnych agentúr Grafton a Gi Group lásku alebo radosť k práci vyjadrilo 57 % respondentov. Podobne to vidia aj zamestnávatelia, ktorí odhadli celkový podiel spokojných pracovníkov na 59 %. K najspokojnejším zamestnancom patria mladí ľudia do 29 rokov, známi aj ako generácia Z. Vyplynulo to z prieskumu personálnych agentúr, ktorý skúmal dôležité témy pracovného trhu z pohľadu zamestnancov aj zamestnávateľov.

„Dobrou správou je, že slovenský trh práce nie je taký pesimistický, ako sa niekedy opisuje. Väčšina ľudí nemá k práci negatívny vzťah a mnohí v nej stále nachádzajú radosť, zmysel alebo priestor na rozvoj. Zároveň však platí, že zamestnávatelia by nemali sledovať len celkovú spokojnosť. Dôležité sú tiež okraje spektra – teda ľudia, ktorí sú výrazne motivovaní, ale aj tí, ktorí sa už v práci necítia dobre,“ uviedla marketingová riaditeľka agentúry Grafton Recruitment a Gi Group Jitka Kouba.

Najspokojnejší zamestnanci sú v službách


Najspokojnejších zamestnancov možno nájsť v službách, kde pozitívny vzťah k práci vyjadrilo až 90 % respondentov. Vysokú mieru spokojnosti deklarovali aj kvalifikovaní odborníci, ktorí sú vo firmách na vyšších pozíciách. Spokojnosť v tejto skupine pracovníkov vyjadrilo 63 % respondentov prieskumu.

Výraznejšie rozdiely tiež vidno medzi generáciami. Mladší zamestnanci patria k tým spokojnejším. Medzi mladými do 29 rokov, teda v takzvanej generácii Z, vyjadrilo lásku alebo radosť z práce spolu 61 % respondentov. Táto generácia sa zároveň ukázala aj ako najvyhranenejšia, respondenti v tomto veku mali najmenej často k práci neutrálny vzťah a pomerne často ju vnímali veľmi pozitívne.

Podobnú spokojnosť ako mladá generácia vyjadrili v prieskume aj ľudia vo veku od 30 do 44 rokov. Už menej spokojná je v práci staršia generácia. Najmenšie nadšenie z práce v prieskume prejavila veková kategória od 45 do 64 rokov. Až 29 % ľudí nad 45 rokov vníma svoju prácu neutrálne a skôr ako povinnosť. Protipólom je podľa prieskumu najmladšia generácia Z, kde malo neutrálny pocit zo svojej práce 19 % respondentov.

„Pri generácii Z sa často hovorí najmä o nárokoch a nestálosti dnešných mladých ľudí, no dáta ukazujú aj inú stránku. Veľká časť mladých zamestnancov vie mať k práci veľmi pozitívny vzťah, pokiaľ v nej vidia zmysel, férové prostredie a možnosť posúvať sa ďalej. Firmy by preto mali s najmladšou generáciou pracovať aj cez optiku ich potenciálu, nadšenia a motivácie,“ priblížila Jitka Kouba.

Dáta nepotvrdzujú stereotypy o mladých


Personálna agentúra sa v prieskume pozrela aj na ochotu ľudí meniť zamestnanie. Aktívne si novú prácu hľadá 13 % respondentov a ďalších 27 % zisťuje možnosti na trhu. Najväčšiu skupinu tvoria tí, ktorí si prácu nehľadajú, no v prípade zaujímavej ponuky by ju zvážili – takto odpovedalo 44 % zamestnancov. Len 16 % respondentov uviedlo, že novú prácu nehľadá.

Hoci sa pri mladších zamestnancoch často predpokladá väčšia vôľa meniť prácu, podľa prieskumu si práve oni hľadajú nové zamestnanie najmenej často. V generácii Z si podľa prieskumu intenzívne hľadá prácu 11 % a možnosti zisťuje 26 % respondentov. Podobné výsledky vyšli aj pri generácii Y. Vo vekovej kategórii nad 45 rokov si novú prácu hľadá 14 % a možnosti zvažuje 29 % respondentov.

„Aj toto je jeden z momentov, kde sa dáta rozchádzajú so zaužívanými stereotypmi. Ako vidno, mladí ľudia nemusia byť automaticky tí, ktorí chcú pri prvej príležitosti odísť. Často sú otvorení rozvoju a novým možnostiam, no ak nájdu v súčasnom zamestnaní dobré podmienky, necítia potrebu zmeny. Ľudia v strednej a staršej generácii už majú viac skúseností a mohlo by sa zdať, že ďalšie už nepotrebujú. Zároveň však aj lepšie poznajú svoju hodnotu a citlivejšie vnímajú, keď sa ich kariéra neposúva alebo keď ich práca prestáva napĺňať,“ zhodnotila manažérka personálnej agentúry.

Väčšina počíta s náborom nových ľudí


Spomedzi zamestnávateľov s náborom nových pracovníkov v tomto roku počíta v rôznej miere až 88 % firiem. Najčastejším dôvodom náboru nových zamestnancov je rozširovanie firmy, čo uviedlo 41 % zamestnávateľov. Ďalších 39 % prijíma nových pracovníkov ako prirodzenú náhradu za odchádzajúcich pracovníkov. Len 8 % firiem v prieskume uviedlo, že ľudí naberá pre vysokú fluktuáciu a 13 % zamestnávateľov nových zamestnancov aktuálne nehľadá.

Rozširovať sa plánujú najmä firmy v službách, kde to uviedlo 60 % zamestnávateľov. Z regionálneho pohľad je rast najvýraznejší v Košickom kraji, kde rozširovanie firmy uviedlo 78 % respondentov.

„Zamestnávatelia dnes pracujú s náborom viditeľne opatrnejšie než v predchádzajúcich rokoch. Napriek tomu však z výsledkov nášho prieskumu cítiť dopyt po ľuďoch. Dôležité pritom je, že veľká časť náboru nesúvisí s krízovou výmenou pracovníkov, ale s rastom firiem alebo s prirodzenou obmenou tímov. To je pre trh práce pozitívny signál,“ dodala Jitka Kouba.


Zdroj: SITA.sk - Slováci sú podľa prieskumu so svojou prácou spokojní a väčšina si nové zamestnanie aktívne nehľadá © SITA Všetky práva vyhradené.

