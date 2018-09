Dina Averinová získala zlato v cvičení s kužeľami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky:



kužele:



1. Dina Averinová (Rus.) 19.000,

2. Katarina Halkinová (Biel.) 18,900,

3. Arina Averinová (Rus.) 18,850



stuha:



1. Aleksandra Soldatovová (Rus.) 18,600,

2. Milena Baldassarriová (Tal.) 18,500,

3. Ashram Linoyová (Izr.) 18,500



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sofia 13. septembra (TASR) - Ruská moderná gymnastka Dina Averinová sa vo štvrtok v Sofii stala majsterkou sveta v cvičení s kužeľami. So známkou 19,000 b. obhájila zlato z vlaňajška a získala už šiesty globálny titul. V bulharskej metropole triumfovala aj v cvičeniach s obručou a loptou. V cvičení so stuhou za zo zisku najcennejšieho kovu tešila Ruska Aleksandra Soldatovová (18,600 b.).Slovenské reprezentantky Xénia Kilianová s Kristínou Semanovou sa do finále týchto zostáv neprebojovali. Kilianová obsadila s kužeľmi 75. miesto s 12,600 bodmi, Semanovú klasifikovali na 90. priečke (11,550). V cvičení so stuhou bola Kilianová na 46. pozícii (13,850), Semanová skončila 106. (8,200).