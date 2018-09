Slafkovský a spol. zamierili do Ria, chcú podať dobré výkony

Na snímke slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome zľava Martin Halčin, Alexander Slafkovský, Jakub Grigar a Michal Martikán pred odchodom na MS v brazílskom Rio de Janeiro 13. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. septembra (TASR) - Prvá časť slovenskej výpravy odcestovala vo štvrtok na majstrovstvá sveta v kanoistike na divokej vode do Ria de Janeiro v dobrej nálade a s cieľom predviesť čo najlepšie výkony. Štvoricu tvorili Michal Martikán, Alexander Slafkovský, Martin Halčin a Jakub Grigar.Svetový šampionát sa uskutoční od 25. do 30. septembra na rovnakom kanáli, na ktorom sa pred dvomi rokmi bojovalo o olympijské medaily. Slováci nemali veľa času na oddych, v podstate dva dni, keďže len v nedeľu sa skončilo záverečné 5. kolo Svetového pohára v španielskom Seu d'Urgell. Odtiaľ si odviezol najlepšie dojmy singlista Slafkovský, ktorý spečatil celkové prvenstvo v seriáli, už tretie v kariére (2012, 2016, 2018).povedal krátko pred odletom.Podobne ako ďalší traja kolegovia si pred štartom MS nedáva konkrétne ciele.Najskúsenejšiemu z tímu Martikánovi tých pár dní na oddych stačilo, no rád by viac času strávil s blízkymi. Pred odletom sa cítil dobre pripravený, no mierne vrásky mu spôsobovala situácia priamo v dejisku.zdôraznil.Vlani vo francúzskom Pau získal bronz, teraz tiež pomýšľa na cenný kov, najlepšie zlatého lesku.dodal.Na kanál v Riu má dobré spomienky kajakár Grigar. Pred dvomi rokmi tam zažil svoju olympijskú premiéru a siahal na medailu. Nakoniec z toho bolo 5. miesto.uviedol.