Dinka: Bratislava chce elektronické podávanie projektovej dokumentácie

Bratislava 8. novembra (TASR) - Projektovú dokumentáciu je v súčasnosti potrebné priniesť vytlačenú do podateľne bratislavského magistrátu. Hlavné mesto to chce zmeniť tak, aby ju bolo možné podať celú elektronicky v ľubovoľnom čase a mieste. Pre TASR to uviedol riaditeľ sekcie územného plánovania bratislavského magistrátu Marek Dinka.priblížil význam zmeny.Podľa Dinku má magistrát záujem, aby sa zmena uskutočnila čo najskôr.dodal.Hlavné mesto v tejto súvislosti rieši aj otázku objemu dát projektovej dokumentácie, aby ju zvládli systémy na magistráte.