Dinopark Tatry dinosaury ani stany odstrániť nechce, rozhodnutie inšpektorátu považuje za neúčelné

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2021 (Webnoviny.sk) - Dinopark Tatry nesúhlasí s opatrením odstrániť prenosné zariadenia, ktoré mu uložil Inšpektorát životného prostredia Košice, a považuje ho za predčasné a neúčelné. Uviedol to v reakcii na medializované informácie o nelegálnosti činnosti parku pre agentúru SITA Peter Homola, právny zástupca spoločnosti Tatryparks, s. r. o., ktorá atrakciu prevádzkuje.„Žiadali sme, aby inšpektorát pri ukladaní opatrenia zohľadnil klientom podanú žiadosť na Okresný úrad Poprad, ako aj skutočnosť, že zo strany obce Veľký Slavkov bolo začaté konanie vo veci dodatočného povolenia stavby. V danom prípade sme navrhli, aby inšpektorát prerušil konanie až do ukončenia konania vo veci dodatočného povolenia stavby,“ vysvetlil s tým, že voči protokolu o kontrole podala spoločnosť na Krajskej prokuratúre Košice podnet na podanie protestu prokurátora.Spoločnosť, ktorá dinosaurí park prevádzkuje, tvrdí, že nejde o stavbu v zmysle stavebného zákona a zariadenie technicky a funkčne prirovnáva k postaveným cirkusom. Právny zástupca Homola poukázal aj na dočasnú prevádzku atrakcie, ktorá je plánovaná do konca leta 2026.„Obec má však v tejto veci iný názor a považuje objekt za stavbu. V súčasnosti sa snažíme vyhovieť všetkým požiadavkám obce, keďže nemáme záujem viesť niekoľkoročný súdny spor. Obci sme už doručili takmer všetky stanoviská a podklady, ktoré od klienta požadovala,“ uzavrel.