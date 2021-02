Mladá žena naletela podvodníkovi, za údajné zaslanie batožiny zaplatila vyše dvetisíc eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia začala trestné stíhanie za prečin podvodu, v ktorom páchateľ s falošným profilom obral 26-ročnú ženu o 2 450 eur. Podvodník vystupoval pod menom David a komunikoval so ženou cez elektronické prostriedky, dôveru ženy si získaval postupne. Informovala o tom polícia v profile Hoaxy a podvody - Polícia SR na sociálnej sieti.Ako vysvetlili, komunikácia trvala od polovice novembra do polovice decembra minulého roku. Počas jednej z komunikácií páchateľ požiadal ženu o zaslanie jej celého mena, adresy a telefónneho čísla s odôvodnením, že jej chce poslať časť svojej batožiny.Všetky informácie mu následne poslala. Neskôr ju páchateľ požiadal, aby zaplatila poplatky za túto batožinu v sume 2 450 eur. „Žena tak urobila, peniaze zaslala na určený bankový účet. Do dnešného dňa jej ale nebola doručená žiadna batožina a taktiež jej neboli vrátené peniaze,“ skonštatovala polícia.