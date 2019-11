Diplomat KĽDR: Vývoj vzťahov so Spojenými štátmi nepokročil

Kim Čong-un, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 8. novembra (TASR) - Vysokopostavený severokórejský diplomat v piatok uviedol, že vývoj vzťahov medzi KĽDR a Spojenými štátmi nijako významne nepokročil. Varoval tiež, že o ich zlepšenie sa teraz musí pričiniť Washington. Informovala o tom agentúra AP.Spojené štáty "uviedol na konferencii o nešírení jadrových zbraní v Moskve riaditeľ odboru pre záležitosti Severnej Ameriky ministerstva zahraničných vecí KĽDR Čo Čchol-su.Budúcnosť Kórejského polostrovadodal.Severná Kórea vlani začala rozhovory so Spojenými štátmi s tým, že je ochotná rokovať o vzdaní sa jadrového arzenálu výmenou za bezpečnostné záruky a zmiernenie sankcií. Severná Kórea žiada pomalý, postupný proces odzbrojenia, pri ktorom by každý jej denuklearizačný krok zodpovedal príslušnej" zo strany Spojených štátov.Spojené štáty zdôrazňujú, že sankcie voči Pchjongjangu zostanú v platnosti, dokým krajina nepodnikne významné kroky k zbaveniu sa jadrových zbraní.Rokovania medzi oboma krajinami sa zastavili po februárovom summite amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom vo vietnamskej metropole Hanoj, keďže toto stretnutie stroskotalo na nezhodách okolo uvoľnenia sankcií výmenou za severokórejské kroky v odzbrojovaní.Obnovené rokovania o denuklearizácii Kórejského polostrova na pracovnej úrovni, ktoré sa konali vo Švédsku, stroskotali 5. októbra.