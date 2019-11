Trump: Zatiaľ neexistuje dohoda s Čínou o zrušení ciel

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 8. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes povedal, že ešte neexistuje žiadna dohoda týkajúca sa rušenia ciel na dovoz čínskych tovarov. Čína chce podľa neho zrušenie ciel a uzavretie obchodnej dohody oveľa viac, než to chce on.Na otázku novinárov, či sa ešte do konca roka stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, Trump odpovedal:Obchodný poradca Bieleho domu Peter Navarro predtým uviedol, že Washington môže uvažovať o tom, že odloží zavedenie ďalších ciel, ktoré mali začať platiť 15. decembra.povedal Navarro.Ukázalo sa, že v Bielom dome panujú rozdielne názory na ďalší postup v obchodnom spore s Čínou, pričom niektorí predstavitelia sú viac naklonení čiastočnej dohode.Navarro považovaný za jastraba, teda za zástancu tvrdšieho postoja, si myslí, že clá uvalené na čínske tovary od minutého roka súa spôsobom, ktorý má zabezpečiť pokračovanie rokovaní.Hovorkyňa Bieleho domu Stephanie Grishamová povedala pre Fox News, že je veľmi optimistická a že dohoda je blízko. Signalizovala tiež, že v prípade uzavretia dohody sa zrušia clá.Hovorca čínskeho ministerstva obchodu Kao Feng takisto tento týždeň hovoril o pokroku v rokovaniach a signalizoval, že clá by sa mohli postupne zrušiť.