Diplomati EÚ akceptujú druhý odklad brexitu: Majú podmienku pre Mayovú

Brusel/Luxemburg 9. apríla (TASR) - Diplomati členských krajín EÚ v utorok vyhlásili, že Únia je pripravená poskytnúť Spojenému kráľovstvu v poradí druhý odklad brexitu, avšak s podmienkou, že britská premiérka Theresa Mayová predloží jasný plán, ako chce počas predĺženého obdobia ratifikovať dohodu o riadenom brexite.Odkaz v tomto znení sa zrodil počas utorňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu. Slovensko na podujatí zastupuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí František Ružička.Európski diplomati rokujú deň predtým, ako sa v Bruseli stretnú hlavy vlád a štátov EÚ na ďalšom mimoriadnom summite venovanom brexitu. Premiéri a prezidenti 27 členských krajín v stredu popoludní definitívne rozhodnú, či povolia Británii ďalší odklad odchodu z Únie.Ak sa lídri na druhom odklade brexitu nedohodnú, Spojené kráľovstvo opustí EÚ v piatok 12. apríla o 22.00 hodine SELČ neriadeným spôsobom, čiže bez toho, aby sa zabránilo možným hospodárskym šokom spôsobených touto situáciou.Viacerí diplomati sa na úvod ministerských rokovaní vyjadrili, že je potrebné predísť scenáru "tvrdého brexitu".povedal pred novinármi šéf írskej diplomacie Simon Coveney.Jeho holandský rezortný kolega Stef Blok zdôraznil, že je v záujme Holandska, aby nedošlo k tvrdému brexitu. Dodal, že ak je potrebné venovať viac času tomu, aby sa zabránilo brexitu bez dohody, tak jeho krajina súhlasí s predĺžením lehoty.A ako upozornil minister zahraničných vecí Luxemburska Jean Asselborn, EÚ urobí všetko, čo je v jej silách, aby sa vyhla neriadenému brexitu. To bude však podľa štátneho tajomníka nemeckého ministerstva zahraničných vecí Michaela Rotha možné iba vtedy, ak Mayová predloží jasný plán, ktorým presvedčí ostatných lídrov EÚ, aby v stredu jednomyseľne zahlasovali za posun brexitu po 12. apríli.Britská strana zatiaľ podľa Rotha neplní podmienky, ktoré by to mali umožniť, pričom jednou z týchto podmienok bude účasť Britov na májových voľbách do Európskeho parlamentu.Rumunský diplomat George Ciamba, ktorý v mene predsedajúcej krajiny v Rade EÚ šéfuje utorňajším rokovaniam diplomatov v Luxemburgu, uviedol, že EÚ privítala pripravenosť Británie zorganizovať voľby do Európskeho parlamentu, samo o sebe to však nestačí. "" odkázal Ciamba do Londýna. Pripomenul, že len pred niekoľkými týždňami bola EÚ v rovnakej situácii, a upozornil, že lídri Únie si nemôžu dovoliť diskutovať o tej istej otázke každé dva týždne, ak neexistuje konkrétny plán riešenia situácie.