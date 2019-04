Premiér Netanjahu vyzval voličov, aby si dobre vybrali

Na archívnej snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 9. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odvolil v utorkových parlamentných voľbách, v ktorých sa usiluje o svoje piate funkčné obdobie v úrade, a vyzval spoluobčanov, aby siuviedol podľa agentúry AFP.dodal v jednej z jeruzalemských škôl, kde volil s manželkou Sarou.Pred ním odvolil bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády Benny Ganc, ktorý stojí na čele novej stredopravicovej strany Modrá a Biela. Tá by mala byť podľa prieskumov hlavným protivníkom Netanjahuovej pravicovej strany Likud.Ganc vyzval na, keď odvolil s manželskou Revital vo svojom domovskom meste Roš Haajin. Naliehal na Izraelčanov, aby išli k volebným urnám aza svoju demokraciu.Analytici predpokladajú, že víťaz hlasovania bude musieť vstúpiť do koalície s ďalšími subjektmi.Pôvodne sa parlamentné voľby v Izraeli mali konať až v novembri tohto roku. Vlani v decembri sa však vládnuca koalícia dohodla na vypísaní predčasných volieb. Predchádzala tomu koaličná kríza, ktorú vyvolal spor o zákone o výnimkách z povinnej vojenskej služby pre ultraortodoxných židov.Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ), oznámenie výsledkov sa očakáva v noci až v stredu skoro ráno. Svoj hlas môže vo voľbách odovzdať približne 6,3 milióna oprávnených voličov.