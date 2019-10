Diplomati EÚ vyzvali členské krajiny, aby nepredávali zbrane Turecku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 14. októbra (TASR) - Diplomati členských krajín EÚ v pondelok jednomyseľne odsúdili tureckú ofenzívu v severnej časti Sýrie a vyzvali všetky členské štáty, aby zastavili predaj zbraní do Turecka, ako to už urobili Francúzsko a Nemecko.Na spoločnom stanovisku sa zhodli ministri zahraničných vecí, ktorí rokujú v Luxemburgu vo formáte Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC).Ministri v pondelok prerokovali vojenskú ofenzívu Turecka proti kurdským milíciám v severnej Sýrii a diskutovali aj o možnosti uvalenia sankcií na Ankaru. Tureckú vládu vyzvali, aby ukončila ofenzívu v Sýrii, ktorá podľa EÚ môže viesť k novej humanitárnej kríze, novej vlne utečencov a aktivizácii bojovníkov Islamského štátu (IS).Na programe ministerského stretnutia sú aj snahy Turecka ťažiť zásoby zemného plynu v cyperských výsostných vodách v Stredozemnom mori. Tieto aktivity v júli viedli k tomu, že EÚ pozastavila s Ankarou rokovania o dohode o letectve, zrušila niektoré politické stretnutia na vysokej úrovni a znížila finančné prostriedky pridelené krajine ako kandidátskemu štátu na vstup do EÚ. Únia rovnako obmedzila úvery Turecku poskytované Európskou investičnou bankou (EIB).Doteraz navrhovali zintenzívnenie sankcií voči Turecku iba Cyprus a Grécko, po najnovšej tureckej ofenzíve na severe Sýrie sa k nim pridalo napríklad aj Švédsko, ktoré požaduje embargo na predaj zbraní do Turecka na úrovni EÚ.Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas už koncom minulého týždňa oznámil, že jeho krajina zastaví dodávky zbraní do Turecka, lebo by mohli byť použité na ofenzívu proti Kurdom v Sýrii. Turecko je najväčším odberateľom nemeckých zbraní v rámci NATO.Tlačová agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula, že v priebehu posledných rokov sa Turecko stalo čoraz menej závislým od krajín EÚ, pokiaľ ide o potreby v oblasti obrany.