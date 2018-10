Diplomati NATO si 70. výročie jeho vzniku pripomenú vo Washingtone

Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 2. októbra (TASR) - Ministri zahraničných vecí NATO oslávia 70. výročie založenia Severoatlantickej aliancie v apríli budúceho roka vo Washingtone. Uviedla v noci nadnes tlačová agentúra Belga.Oslavy založenia najväčšieho obranného zoskupenia na svete sa budú konať aj napriek napätiu medzi európskymi spojencami a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.Podľa nemenovaných diplomatických zdrojov z prostredia Aliancie by sa šéfovia diplomacií 29 členských krajín mali stretnúť v hlavnom meste Spojených štátov 4. apríla, teda presne v deň 70. výročia podpísania Severoatlantickej zmluvy v roku 1949.Dokument známy aj ako Washingtonská zmluva položil základy Aliancie štyri roky po skončení druhej svetovej vojny. Jej prvý článok stanovuje, že signatárske krajiny (12 v čase vzniku)Od apríla 1949 do dnes k Aliancii pristúpilo postupne ďalších 17 krajín a v súčasnosti má 29 členov. Poslednou pristupujúcou krajinou sa stala Čierna Hora, ktorá vstúpila do NATO na jar 2017.Sedemdesiate výročie zrodu Aliancie sa uskutoční v pomerne napätej atmosfére v rámci NATO, keďže niektorí spojenci sa obávajú postojov Donalda Trumpa k tomuto zoskupeniu. Americký prezident v júli tohto roku napríklad v súvislosti s Čiernou Horou spochybnil záväzky USA vyplývajúce zo zásady vzájomnej obrany v prípade agresie. Okrem toho Trump pravidelne obviňuje európskych spojencov, že nemíňajú dosť na obranu a väčšinu nákladov musí znášať americká strana.Okrem aprílového stretnutia na úrovni ministrov zahraničných vecí je koncom roku 2019 naplánovaný i summit NATO, na ktorom si aj hlavy vlád a štátov spojeneckých krajín pripomenú 70. výročie vzniku Aliancie. Miesto summitu doteraz nebolo oficiálne objasnené, nie je však vylúčené že sa uskutoční v Bruseli, v novom sídle NATO.(spravodajca TASR Jaromír Novak)