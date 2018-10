Nemecká vláda dosiahla kompromis o imigračnej reforme

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Berlín 2. októbra (TASR) - Dohodu o imigračnej reforme dosiahla v utorok v skorých ranných hodinách nemecká spolková koaličná vláda. Berlín dúfa, že táto dohoda urobí krajinu atraktívnejšou pre nadaných odborníkov z celého sveta, informuje agentúra DPA.Podľa vyhlásenia predsedníčky Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Andrey Nahlesovej k dohode dospeli po šesťhodinových rokovaniach s Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) spolkovej kancelárky Angely Merkelovej.Nová legislatíva kladie nedostatky v priemysle a kvalifikáciu migrantov do centra imigračnej politiky krajiny. Dodatočne bude prostredníctvom legislatívy urýchlený proces uznávania kvalifikácií získaných v zahraničí. Pre budúcich migrantov bude tiež ľahšie naučiť sa po nemecky ešte pred svojím príchodom do krajiny.Nemecko má starnúcu populáciu a potrebuje migrantov na podporu svojej ekonomiky napriek tomu, že otvorenie hraníc utečencom v roku 2015, ktoré iniciovala Merkelová, skomplikovalo otázku a množstvo voličov obrátilo proti tomuto prílevu, píše DPA.SPD pôvodne chcela, aby žiadatelia o azyl, ktorí si našli prácu, ale boli odmietnutí, mohli zostať v krajine. Kresťansko-sociálna únia Bavorska (CSU), sesterská strana CDU, sa však postavila proti tomu s tým, že to len podporí nekvalifikovanú migráciu.V sumarizácii dohody sa uvádza, že základná politika oddeľovania žiadateľov o azyl a ekonomických migrantov bude zachovaná. Tiež sa v nej však uvádza, že štatút žiadateľov o azyl, ktorí boli odmietnutí, ale nemôžu sa vrátiť domov - napríklad pre hrozbu mučenia v domovskej krajine - bude ujasnený vrátane povolenia niektorých výnimiek.Vládna koalícia v Berlíne sa tiež dohodla aj na, s ktorým chcú predísť zákazu prístupu dieselových vozidiel do centier miest v celej krajine.Dieselové autá sú v Nemecku populárne, rastú však obavy v súvislosti s ich dosahom na životné prostredie. Obavy vzrástli najmä od roku 2015, keď sa ukázalo, že nemeckí výrobcovia áut klamú ohľadne testov súvisiacich so životným prostredím. Niektoré mestá v Nemecku vtedy nastolili čiastočný zákaz prístupu dieselových vozidiel a súdy ich v tom podporili. Krok je však nepopulárny medzi vodičmi i výrobcami áut.Podrobnosti plánu zverejnia neskôr v utorok ministri zodpovední za životné prostredie a dopravu. Vláda ju označila za