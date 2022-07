Diplomatická komunita oceňuje vytrvalosť LGBTIQ+ ľudí v boji za svoje slobody

Rovnocenní ľudia a silnejšie krajiny

Rovnaké zaobchádzanie

23.7.2022 (Webnoviny.sk) - Diplomatická komisia je presvedčená o tom, že LGBTIQ+ práva sú ľudskými právami a nie je možné v nich robiť kompromisy.Pri oslavách Duhových festivalov v Banskej Bystrici, Bratislave či v Košiciach si komunita ctí vytrvalosť ľudí LGBTIQ+ komunity v ich vytrvalosti v boji za autentický a slobodný život nielen na Slovensku ale aj vo svete.Informovalo o tom Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na Slovensku v tlačovej správe.„Taktiež oceňujeme úsilie ochrancov ľudských práv LGBTQI+ a organizácií občianskej spoločnosti, ktorí neúnavne pracujú na presadzovaní dodržiavania ľudských práv všetkých. Sú to partneri a spojenci. Silné a zdravé demokracie zaisťujú LGBTQI+ ľuďom možnosť plne sa zapájať do spoločnosti a využívať všetky výhody dostupné pre ich občanov. Krajiny sú silnejšie, keď všetci ľudia bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo prejav, alebo pohlavné charakteristiky sú plne uznávaní ako slobodní a rovnocenní členovia spoločnosti," uvádza sa v spoločnom vyhlásení, ktorý pri príležitosti Dúhového Pride v Bratislave vydala diplomatická komunita.Pride je príležitosťou na uznanie mnohých spôsobov, ktorými LGBTQI+ komunity posilňujú a prispievajú do spoločnosti.Nevyprovokovaná vojenská agresia Ruska voči susednej Ukrajine však pripomína, že nás spájajú spoločné hodnoty, vrátane podpory ľudských práv.Všeobecná deklarácia ľudských práv zároveň uvádza, že každej osobe prislúchajú ľudské práva a základné slobody.Rovnako princípy Charty základných práv Európskej únie zakotvujú rovnaké zaobchádzanie so všetkými, vrátane LGBTQI+ ľudí.