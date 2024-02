Dire Straits Experience už o mesiac v Bratislave

V našom hlavnom meste si tak užijeme hudobné diela a kompozície, ktoré Dire Straits urobili v 80. rokoch najpredávanejšou rockovou kapelou.

Prvé takty hitu Dire Straits Sultans of Swing zazneli v rozhlasovom éteri pred viac ako 40 rokmi. Fanúšikovia rocku si veľmi rýchlo zapamätali meno famózneho gitaristu a skladateľa Marka Knopflera a samostatný hudobný vesmír Dire Straits. „Úžasná atmosféra, vynikajúce výkony. Fantastické vokály a hudba,“ zhodujú sa návštevníci koncertného turné. Členovia kapely sa rozhodli skupinu v roku 1995 rozpustiť a všetci sa vydali na sólovú dráhu.

Chris White, ktorý spolupracoval s Markom Knoplferom od začiatku 80. rokov na filmovej hudbe, sa pridal k Dire Straits pri ich rekordnom svetovom turné Brothers In Arms v roku 1985. Počas neho vystúpili aj na Live Aid a neskôr na koncerte Nelsona Mandelu pri príležitosti jeho 70. narodenín v roku 1988. Spolu s Dire Straits nahrával aj album On Every Street a bol aj súčasťou turné k tomuto albumu.

Dire Straits zanechali po sebe mnoho jemných kompozícií a hudobných diel, jedny z najlepších, aké kedy vznikli v období rozkvetu rockovej hudby. Boli overené tzv. testom času a ich popularita aj po rozpade kapely rástla. Do dnešného dňa predali viac ako 120 miliónov albumov a singlov. Aj v súčasnosti lámu rekordy, keďže ich skladbu objavuje stále viac a viac mladých fanúšikov.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/The-Dire-Straits-Experience-301252?ID_partner=60

V roku 2011 sa Alan Clark, Chris White a Phil Palmer opäť spojili a vytvorili pre benefičný koncert v Royal Albert Hall vytvorili formáciu The Straits. Mark Knopfler v tom čase už mal neuveriteľne úspešnú sólovú kariéru, preto požiadali Terencea Reisa, aby sa stal frontmanom kapely. The Straits boli aktívni takmer štyri roky a odohrali viac ako štyristo koncertov v 35 krajinách sveta.

„Keď ma po prvýkrát oslovili, aby som zorganizoval kapelu, ktorá by hrala skladby Dire Straits v Albert Hall, neveril som, že bude možné nájsť niekoho, kto by si takpovediac obul Markove topánky a pritom nevyznieval ako imitátor,“ povedal Chris White a pokračoval: „Mýlil som sa. Terence Reis je jediná osoba na planéte, ktorá vie hrať a spievať ako Mark a pritom si zachováva svoju integritu a jedinečnosť. Myslím si, že to je základ esencie, prečo fanúšikovia akceptujú, čo robíme. Veria Terencovi ako človeku. Vedia, že sa nesnaží byť Markom. Práve vďaka jeho rešpektu voči Markovi, Terence vie zahrať a zaspievať tieto skladby veľmi úprimným spôsobom, čo umožňuje, aby sa prejavili jeho talent a energia. Toto je presne to, čo dovoľuje vystúpeniam, aby boli živé a svieže. Žiadne otrocké kópie zašlej éry. Bez Terenca by to jednoducho nefungovalo.“

Šou Dire Straits Experience Shiver In The Dark World Tour 2024/2025 si fanúšikovia rockovej hudby na Slovensku vychutnajú 12. marca 2024 v NTC aréne, Bratislava.

Dire Straits Experience

Zážitok z hudby kapely Dire Straits sprostredkovávajú počas šou Dire Straits Experience hudobníci Chris White (saxofón, flauta, perkusie, spev), Terence Reis (spev, gitara), Richard Barrett (gitara, vokály), John Maul (klávesové nástroje), Michael Bramwell (klávesové nástroje), Danny Schogger (klávesové nástroje), Yoyo Buys (basgitara, spev), Andrew Hawkins (bicie), Luke Naimi (bicie)