Pondelok 3.11.2025
03. novembra 2025
Disciplinárka so sudkyňou Záleskou pokračuje listinným dokazovaním
Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR v pondelok pokračuje disciplinárny proces so sudkyňou
3.11.2025 (SITA.sk) - Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR v pondelok pokračuje disciplinárny proces so sudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelou Záleskou. Návrh na disciplinárne stíhanie sudkyne z dôvodu údajných prieťahov podala šéfka súdnej rady Marcela Kosová, ako aj predseda ŠTS Michal Truban.
V rámci svojich návrhov žiadajú navrhovatelia preloženie Záleskej na súd nižšieho stupňa a zníženie funkčného platu. Záleská však na predošlom pojednávaní deklarovala svoju nevinu s tým, že oneskorené rozhodnutia v súdnych konaniach mali svoje objektívne dôvody.
Predmetom pondelkového pojednávania je oboznamovanie sa s listinnými dôkazmi. Tie sa konkrétne týkajú prípadov, v ktorých sa podľa Kosovej a Trubana sudkyňa dopustila prieťahov.
Podľa disciplinárneho návrhu podaného šéfkou súdnej rady sudkyňa nerozhodla v primeranej lehote o námietke zaujatosti, ktorú voči nej podal obžalovaný advokát David Lindtner. Námietka bola doručená na ŠTS v auguste 2023, sudkyňa však o nej rozhodla až vo februári 2024, čím spôsobila zbytočné prieťahy v konaní. Z tohto dôvodu Kosová navrhla znížiť sudkyni plat o 20 percent na dobu troch mesiacov.
Disciplinárny návrh šéfa ŠTS sa týka viacerých trestných vecí, v ktorých podľa neho Záleská spôsobila neodôvodnené prieťahy nekonaním alebo oneskoreným vypracovaním rozsudkov. Truban pre údajné pochybenie v 22 skutkoch navrhol, aby disciplinárny senát preložil Záleskú na súd nižšieho stupňa a znížil jej plat o 50 percent na dobu troch mesiacov.
Sudkyňa sa totiž podľa neho dopúšťa sústavného a dlhodobého porušovania povinností sudcu. „Ide o konanie sudkyne, ktoré má dlhodobý a opakovaný charakter," skonštatoval Truban na pojednávaní ešte v júni.
Podľa právneho zástupcu sudkyne Matúša Harkabusa je podstatou disciplinárneho stíhania Záleskej pomsta, a snaha zbaviť sa jej ako sudkyne ŠTS.
Pripomenul pritom, že Truban sa od svojho nástupu do funkcie predsedu ŠTS zameral na preverovanie trestných vecí, ktoré prejednávala Záleská. U iných sudcov tak podľa neho urobil až neskôr. „Vidíme zjavnú účelovosť návrhu," skonštatoval v júni Harkabus.
Záleská v tejto súvislosti na septembrovom pojednávaní ozrejmila, že predmetná námietka zaujatosti, ktorá je predmetom disciplinárneho návrhu šéfky súdnej rady, bola už druhou v poradí. Zároveň bola podľa nej plná invektív a rôznych obvinení.
„Bola veľmi osobná," povedala s tým, že podobná námietka bola voči nej podaná aj v inom trestnom konaní. Z tohto dôvodu čakala, ako v tej veci rozhodne Najvyšší súd SR, keďže obe veci sa prelínali.
„Domnievam sa, že som mala reálny dôvod s vyčkávaním tohto rozhodnutia," zdôraznila Záleská. Keď následne najvyšší súd rozhodol, že v inej veci nie je zaujatá, začala vypracovávať podrobné rozhodnutie v danej veci, pričom chcela riadne zdôvodniť, prečo sa necíti zaujatá. Zároveň pripomenula vykonávanie úkonov v iných trestných konaniach, ako aj opakovanú služobnú pohotovosť, teda úkony v prípravnom konaní.
Pokiaľ ide o ďalšie prieťahy, ktoré sú predmetom disciplinárneho návrhu, Záleská v septembri vysvetlila, že viaceré veci boli „neväzobné“, pričom pred takýmito vecami majú prednosť veci, v ktorých sú obžalovaní vo väzbe.
Pripomenula tiež, že v období začiatku pandémie ochorenia COVID-19, do ktorého niektoré skutky spadajú, ministerstvo spravodlivosti nariadilo nepojednávať neväzobné veci. V ďalších veciach bolo zase potrebné zabezpečiť svedkov z Ukrajiny alebo zo Severného Macedónska. Sudkyňa tiež poukázala na to, že niektoré prejednávané veci boli veľmi komplikované a spis musela podrobne študovať.
„Nerozumiem, prečo má byť rýchlosť konania základným atribútom alebo kritériom," vyhlásila. V jednom období tiež sudkyni podľa jej slov chýbala asistentka.
