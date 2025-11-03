Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

03. novembra 2025

Žilinka nevyhovel „čurillovcom“, obvinenia za zneužitie právomoci platia


Generálny prokurátor Maroš Žilinka, v mene ktorého konala zástupkyňa riaditeľa trestného odboru



3.11.2025 (SITA.sk) -


Generálny prokurátor Maroš Žilinka, v mene ktorého konala zástupkyňa riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry SR, nevyhovel návrhu obvinených policajtov Jána Čurillu, Pavla Ďurku, expolicajta Ľubomíra Daňka a prokurátora Michala Šúreka, ktorým sa domáhali zrušenia uznesenia vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby o vznesení obvinenia z 30. júla 2024 a naň nadväzujúceho uznesenia prokurátorky generálnej prokuratúry o zamietnutí sťažností zo dňa 13. mája 2025. Informovala o tom hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.

„Preskúmaním veci nebolo zistené porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zrušenie napadnutých právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní. V aktuálnom štádiu trestného konania zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti trestného stíhania obvinených pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa spolupáchateľstvom,“ uviedla Drobová.

Prokurátor Michal Šúrek čelí spolu s policajnými vyšetrovateľmi Jánom Čurillom a Pavlom Ďurkom a bývalým riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry Ľubomírom Daňkom obvineniu z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva.

Dôvodom je, že viedli osobitný trestný spis, kde boli vypočúvaní svedkovia k ďalšej trestnej činnosti vyšetrovaných osôb v známych kauzách, ktorá nebola pokrytá prvotným vznesením obvinenia. Poškodenými v trestnej veci sú Norbert Bödör, Jozef Brhel a Tibor Gašpar.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka nevyhovel „čurillovcom“, obvinenia za zneužitie právomoci platia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Súdy Úrad inšpekčnej služby
