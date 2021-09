Disciplinárna komisia zrušila verdikt týkajúci sa prokurátora Paloviča, ktorý mal kontakty na Kočnera

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.9.2021 (Webnoviny.sk) - Odvolacia disciplinárna komisia na štvrtkovom zasadnutí v Žiline zrušila minuloročný verdikt o zbavení funkcie prokurátora Bystríka Paloviča pre jeho kontakty s podnikateľom Marianom Kočnerom . Uvádza to denník Sme s tým, že prípad sa tak vracia na opätovné rozhodnutie trojčlennej disciplinárnej komisie do Trenčína."Boli zistené isté pochybenia, či už v rámci rozhodovania alebo aj podávania disciplinárneho návrhu," cituje denník predsedu päťčlennej komisie Jozefa Kováčika. Denník pripomína, že prokurátor bratislavskej okresnej prokuratúry stretnutia s Kočnerom nepoprel, odmietol však, že by na nich riešili úplatky alebo citlivé informácie. Zároveň s odsúdeným podnikateľom komunikoval aj cez aplikáciu Threema.