Minister Naď navštívil preživších holokaustu, ocenil ich pamätnými medailami

Morálne gesto

Posledná žijúca z prvého transportu

Ocenil aj historičku

9.9.2021 (Webnoviny.sk) - Obete, ktoré prežili protižidovskú politiku nacistického režimu vo štvrtook v priestoroch Domova seniorov Ohel David v Bratislave navštívil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Ako uviedla hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková, ide o posledných členov židovskej komunity, ktorí sú schopní poskytnúť priame svedectvo o tomto zložitom období.Pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia im minister venoval Pamätnú medailu k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny.„Ich životné príbehy sú aj po rokoch veľmi poučné – dokumentujú tragédiu židovských spoluobčanov, ktorí boli počas druhej svetovej vojny perzekvovaní a zbavení základných ľudských práv a slobôd. S hlbokou úctou som im preto udelil pamätné medaily ako morálne gesto ocenenia ich chrabrosti, odvahy, ale aj boja za prežitie,“ povedal Naď.Medzi ôsmymi ocenenými ženami – preživšími holokaustu je pani, ktorá v Osvienčime absolvovala selekciu doktorom Mengelem a roku 1945 tiež takzvaný pochod smrti. K spomienkam ocenenej Adriany Šebokovej z obdobia perzekúcií patrí situácia, keď ju museli narýchlo ukryť v hrobe pripravenom pre zomrelého.Rodinaprišla kvôli arizáciám o majetok. Obaja jej rodičia boli deportovaní do Osvienčimu, kde po dvoch týždňoch zahynuli. Františke Fialovej sa podarilo utiecť počas pochodu smrti. Ajbola deportovaná do Osvienčimu, kde ju doktor Mengele počas selekcie poslal na smrť v plynovej komore. Akoby zázrakom sa jej podarilo znova sa vkradnúť do radu, opäť sa dostala pred Mengeleho a tentokrát prešla, čo jej zachránilo život.Obeťou lekárov sa v Osvienčime stala aj, na ktorej robili pokusy. Prežila, ale s následkom v podobe ťažkých fyzických a psychických problémov.bola deportovaná prvým transportom zo Slovenska dňa 25. marca 1942 do koncentračného tábora Auschwitz, kde ju väznili do januára 1945. Je poslednou žijúcou transportovanou z úplne prvého transportu na Slovensku.Ocenenie vo štvrtok minister odovzdal aj rodinea vojnovému veteránovi židovského pôvodu, ktorého celú rodinu v roku 1942 transportovali do koncentračného strediska v Žiline, kde strávil desať mesiacov. Už o dva roky sa ako člen 9. liptovského partizánskeho oddielu zapojil do Slovenského národného povstania.Za prínos v prinášaní svedectiev o minulosti a problematike slovenskej židovskej komunity počas holokaustu udelil minister medailu aj historičke a vedeckej pracovníčke Historického ústavu SAV