Disciplinárne konania voči sudcom pred Najvyšším správnym súdom sú pokrokom, pochvaľuje si šéf súdnej rady

Postih pre nečinných sudcov

Vylepšenie sa pripúšťa

5.1.2023 (Webnoviny.sk) - Disciplinárne konania týkajúce sa sudcov na Najvyššom správnom súde SR predstavujú oproti pôvodným disciplinárnym senátom pôsobiacim pri Súdnej rade SR nesporný pokrok.V rozhovore pre agentúru SITA to skonštatoval šéf súdnej rady Ján Mazák s tým, že ide kvalitatívny aj kvantitatívny posun, ktorý je zárukou, že disciplinárne konanie proti sudcom plní a bude plniť svoj základný účel.„Konštatujem s plnou zodpovednosťou, že disciplinárne konania pred najvyšším správnym súdom sú plynulé, senáty pristupujú k tejto novej agende s plným nasadením, zodpovednosťou,“ skonštatoval Mazák.Úlohou disciplinárnych konaní je podľa neho dbať na to, aby si sudcovia riadne plnili všetky svoje povinnosti a záväzky, ktoré im ukladá ústava a zákony a ak tak nečinia, aby boli za to spravodlivo postihnutí.Predseda súdnej rady zároveň pripomenul, že odsúdenie sudcu v disciplinárnom konaní nebráni jeho postihu v trestnom konaní. Opačne to však neplatí a ak je sudca odsúdený trestným súdom, tak ho už nemožno disciplinárne stíhať za rovnaký skutok.„Ale to sú také samozrejmosti, hoci niekedy vedúce k paradoxným situáciám, v ktorých sa núka ako dobré riešenie prerušenie disciplinárneho konania, dakedy aj jeho zastavenie,” povedal Mazák s tým, že napriek tomu je rozhodne proti zmene súčasného systému disciplinárnych konaní.„Pripúšťam vylepšenie procesnej úpravy, ale až po vyhodnotení prvých troch až piatich rokov jej účinnosti, iste, drobné nedostatky sa dajú riešiť legislatívnymi opatreniami aj za „pochodu“,” dodal Mazák.