Nemci zvažujú, aké zbrane ešte dodajú Ukrajincom. Idú do toho spolu so svojimi západnými spojencami

Dodávky prispôsobia potrebám

Nemecko je pod tlakom

5.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nemecko ide „spolu“ so svojimi západnými spojencami, pokiaľ ide o ďalšie dodávky zbraní pre Ukrajinu. Vo štvrtok to povedala nemecká ministerka zahraničia Annalena Baerbocková , keď sa jej novinári spýtali, či pošlú Ukrajine moderné vojenské vozidlá.Aké zbrane by mohlo Nemecko poslať, však nepotvrdila, informuje spravodajský portál CNN.„USA aj Francúzsko spolu zvážili, ako lepšie poskytnúť podporu,“ Ukrajine, povedala ministerka. Ako dodala, aj oni v Nemecku zvažujú, „čo ešte môžeme urobiť spolu s našimi spojencami“.Nemecký vicekancelár Robert Habeck zase vo štvrtok podľa televízie NTV povedal, že Nemecko prispôsobí svoje dodávky zbraní potrebám na bojisku.Nemecko v súvislosti s vojenskou pomocou v súčasnosti čelí tlaku. Ukrajina ho opakovane vyzýva na poskytnutie moderných zbraní do vojny voči Rusku vrátane tankov Leopard a bojových vozidiel Marder.Tlak voči Berlínu v stredu posilnilo oznámenie Francúzska, že na Ukrajinu pošle takzvané ľahké tanky. Je tak prvou krajinou zo Západu, čo tak urobí.