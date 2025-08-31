Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 31.8.2025
 Z domova

31. augusta 2025

Disciplinárny proces s prokurátorom Lipšicom sa má začať v októbri


Disciplinárny proces s prokurátorom Danielom Lipšicom by sa na pôde Najvyššieho správneho súdu SR mal začať v októbri. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý ...



4o8a9344 676x451 31.8.2025 (SITA.sk) - Disciplinárny proces s prokurátorom Danielom Lipšicom by sa na pôde Najvyššieho správneho súdu SR mal začať v októbri. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vytýčil termíny ústneho pojednávania na 14. a 15. októbra.


Začiatok procesu sa pritom očakával už v júni, vytýčený termín pojednávania však bol zrušený z dôvodu nevyhnutnosti vykonania procesných úkonov zo strany súdu. Disciplinárne stíhanie bývalého špeciálneho prokurátora inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Žilinka podľa medializovaných informácií požaduje, aby Lipšica, ktorý je prokurátorom generálnej prokuratúry, súd preložil na prokuratúru nižšieho stupňa. Dôvodom sú podľa neho tri skutky, konkrétne hádka s kolegyňou, neoboznámenie sa s utajovanou prílohou spisu a sarkastické poznámky. Lipšic v reakcii uviedol, že Žilinkov návrh je osobný a vychádza z ich zlého vzájomného vzťahu.

Daniel Lipšic pôsobil až do zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry ako jeho šéf. V súčasnosti pôsobí na legislatívnom odbore Generálnej prokuratúry SR.


Zdroj: SITA.sk - Disciplinárny proces s prokurátorom Lipšicom sa má začať v októbri © SITA Všetky práva vyhradené.

