Pondelok 1.9.2025
Meniny má Drahoslava
Denník - Správy
Henkel podporuje používanie obnoviteľných surovín vo WC blokoch
Spoločnosť používa materiály a suroviny, ktoré pochádzajú čiastočne z obnoviteľných zdrojov, tak pri výrobe samotných čistiacich guľôčok, ako aj ich puzdier v súlade s takzvanou metódou hmotnostnej bilancie. ...
Zdieľať
1.9.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť používa materiály a suroviny, ktoré pochádzajú čiastočne z obnoviteľných zdrojov, tak pri výrobe samotných čistiacich guľôčok, ako aj ich puzdier v súlade s takzvanou metódou hmotnostnej bilancie. Súčasťou tejto metódy je nahradenie určitého množstva fosílnych surovín surovinami z obnoviteľných zdrojov na začiatku výrobného procesu. Množstvo surovín pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov sa následne prerozdelí medzi konkrétne produkty použitím certifikovaného spôsobu výpočtu. Tento prístup sa týka variantov WC blokov Bref Power Aktiv, Bref Deluxe a Bref Spa Moments.
Klimatická zmena patrí medzi najväčšie výzvy súčasnosti. Spoločnosť Henkel sa zaviazala plniť cieľ 1,5 °C stanovený v Parížskej klimatickej dohode a do roku 2024 plánuje dosiahnuť nulové emisie v rámci celého hodnotového reťazca.
Súčasťou tohto cieľa je aj prechod na udržateľnejšie obaly produktov na pranie, čistenie a starostlivosť o vlasy a telo. Spoločnosť vyvíja obaly určené na opakované použitie a recykláciu, znižuje podiel nových plastov na báze fosílnych palív a zvyšuje využívanie recyklovaných plastov. Tam, kde z dôvodu bezpečnosti, kvality alebo dostupnosti produktov zatiaľ neexistuje technické riešenie pre recyklované plasty, hľadáme nové riešenia.
Spoločnosť Henkel úzko spolupracuje so svojimi dodávateľmi na zvyšovaní podielu surovín z obnoviteľných zdrojov používaných pri výrobe zložiek a ingrediencií pre svoje produkty. Spoločne s partnerskou spoločnosťou Moeve sa spoločnosti Henkel nedávno podarilo zaviesť používanie novej povrchovo aktívnej látky pri výrobe väčšiny jej WC blokov, pri ktorej výrobe sa používa 68 % surovín z obnoviteľných zdrojov v súlade s princípom hmotnostnej bilancie. Podobný postup Henkel už niekoľko rokov uplatňuje aj v rámci spolupráce s partnerskou spoločnosťou BASF, čím sa jej darí nahrádzať približne 110 000 ton fosílnych surovín ročne surovinami z obnoviteľných zdrojov v súlade s princípom hmotnostnej bilancie. Týmto spôsobom dokáže znižovať uhlíkovú stopu výrobkov iných svojich známych značiek ako Persil a Schauma.
Okrem surovín používaných pri výrobe WC blokov spoločnosť Henkel uplatňuje zásadu hmotnostnej bilancie aj na využívanie materiálov z obnoviteľných zdrojov pri výrobe ich plastových puzdier. Tieto puzdrá už teraz obsahujú 30 % podiel recyklovaných plastov. V prípade zvyšných 70 percent primárnych plastov (okrem farebných granúl na výrobu farebných plastových puzdier), ktoré zatiaľ nie je možné nahradiť recyklovanými plastami z dôvodu nedostupnosti, bezpečnosti alebo z estetických dôvodov, Henkel v súčasnosti spoločne so svojimi dodávateľmi investuje do zvyšovania podielu obnoviteľných surovín používaných pri výrobe plastov. V porovnaní s konvenčnou výrobou fosílnych primárnych plastov tieto plasty vyrobené s použitím surovín z obnoviteľných zdrojov budú mať nižšiu uhlíkovú stopu, ktorá v súčasnosti predstavuje viac než 10 000 ton CO2 ušetrených ročne (na základe údajov o predaji z predchádzajúceho roka).
"Používanie obnoviteľných surovín v zložení našich produktov a ich plastových obalov v súlade s princípom hmotnostnej bilancie je dôležitým krokom k zníženiu uhlíkovej stopy našich výrobkov v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazca. Zároveň je to kľúčové opatrenie na splnenie nášho cieľa dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2045," hovorí Marjon Stamsnijder, riaditeľka pre trvalú udržateľnosť divízie Henkel Consumer Brands.
Vďaka svojim značkám, inováciám a technológiám je spoločnosť Henkel svetovým lídrom na trhoch s priemyselným a spotrebným tovarom.Obchodná divízia Adhesive Technologies je globálnym lídrom na trhu so spojovacími a lepiacimi materiálmi, tmelmi a funkčnými nátermi. Obchodná divízia Consumer Brands sa drží na popredných miestach na mnohých svetových trhoch predovšetkým v segmentoch vlasovej kozmetiky a pracích a čistiacich prostriedkov pre domácnosť. Medzi tri najsilnejšie značky spoločnosti patria Loctite, Persil a Schwarzkopf. Vo finančnom roku 2024 vykázala spoločnosť Henkel obrat vo výške viac než 21,6 mld. eur a upravený prevádzkový zisk približne vo výške 3,1 mld. eur. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú kótované na nemeckom akciovom indexe DAX. Udržateľnosť už dlhodobo patrí medzi tradičné priority spoločnosti Henkel, pričom na plnenie konkrétnych cieľov má spoločnosť vypracovanú jasnú stratégiu dlhodobej udržateľnosti. Spoločnosť Henkel bola založená v roku 1876 a dnes celosvetovo zamestnáva približne 47 000 zamestnancov, ktorých spája silná firemná kultúra, spoločné hodnoty a spoločné poslanie:"Pioneers at heart for the good of generations". Viac informácií nájdete na stránkach www.henkel.com.
HENKEL SLOVENSKO spol. s r. o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 a zastrešuje obe obchodné divízie spoločnosti – Henkel Consumer Brands a Henkel Adhesive Technologies. Významnou súčasťou je aj GBS+ Bratislava – najväčšia expertná pobočka skupiny Henkel na svete. Od svojho založenia v roku 2006 poskytuje služby naprieč Európou a ďalšími regiónmi vo viac ako 30 jazykoch a zamestnáva vyše 1 600 odborníkov. Spolu s lokálnym obchodným zastúpením, ktoré ponúka viac než 50 značiek, má Henkel na Slovensku viac ako 1 900 zamestnancov. Spoločnosť je osem rokov po sebe ocenená titulom Najzamestnávateľ v kategórii Centrá zdieľaných služieb. Taktiež získala množstvo uznaní za svoj prístup k diverzite, rovnosti a inklúzii, udržateľnosti, starostlivosti o zdravie zamestnancov a inovatívnej komunikácii. Viac informácií nájdete na stránke www.henkel.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Henkel podporuje používanie obnoviteľných surovín vo WC blokoch © SITA Všetky práva vyhradené.
